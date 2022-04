Amelia Bono escoge la chaqueta acolchada de Zara para estos días de sol

Cuando llega la primavera, creemos erróneamente que pasamos del frío al calor de manera instantánea, como por arte de magia. Sin embargo, hay un periodo de entretiempo en el que no hace demasiado frío como para llevar un abrigo, ni demasiado calor como para ir en manga corta. La solución es una chaqueta acolchada como esta de la nueva colección de Zara para esta temporada, que ha conquistado a la mismísima Amelia Bono.

Amelia Bono no ha podido resistirse a la nueva chaqueta acolchada de Zara y, como no podía ser de otra manera, la ha combinado con mucho estilo. Ha elegido una camiseta vaquera, un pantalón vaquero de estilo acampanado y unas zapatillas deportivas. Aunque a priori parezca un look demasiado simple, lo cierto es que el resultado es espectacular.

Confeccionada en 100% viscosa y con relleno de 100% poliéster, es una chaqueta perfecta para esta época del año. De cuello redondo y manga larga, la cintura es ajustable con lazadas combinadas a tono. En color azul y con cierre frontal con botones, el bajo asimétrico con aberturas laterales resulta muy favorecedor.

No podríamos imaginarnos que una chaqueta pudiera combinar tan bien la comodidad, el estilo y la elegancia, pero una vez más Zara nos demuestra que todo es posible. Es perfecta para los looks diarios y, además, como no pesa nada, si al volver de trabajar hace calor y necesitamos llevarla en la mano, no nos va a molestar lo más mínimo.

Además, es muy fácil de combinar porque queda bien con absolutamente todo. Podemos elegir prendas básicas como Amelia Bono para que la chaqueta sea la principal protagonista del look.

Si nos apetece un estilismo un poco más arreglado, podemos elegir un pantalón de algodón de corte recto en color blanco, una camisa azul y unos botines cowboy. Un look elegante pero no demasiado formal, perfecto para ir a la oficina.

La chaqueta acolchada de Zara está a la venta en la tienda online por 59,95 euros, desde la talla XS hasta la L. Estamos seguras de que no va a tardar en hacerse viral en Instagram, así que seguro que muy pronto todas las tallas están agotadas. Si falta la tuya, también puedes consultar la disponibilidad en tu tienda Zara más cercana. Sin lugar a dudas, es una de las mejores compras para esta temporada.