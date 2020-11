Algunos alimentos nos pueden ayudar a quemar grasas con mayor facilidad, por lo que puede ser buena idea recurrir a ellos cuando todavía estamos a un mes de la Navidad, una época en la que se hace algo complicado resistirse a las grandes «comilonas» y banquetes.

Alimentos para quemar grasas antes de Navidad

Todavía no sabemos exactamente qué va a pasar con la Navidad 2020 y si realmente vamos a poder celebrarla con toda la familia al completo debido a la pandemia, pero seamos muchos o pocos, seguro que la cena de Nochebuena o la de Nochevieja van a estar llenas de todo tipo de manjares, por no olvidarnos de dulces como los turrones. Sabiendo entonces de antemano que es imposible no ganar algún que otro kilo durante la época navideña, ¿por qué no preparar un poco el cuerpo con alimentos que nos permitan quemar grasa fácilmente? Hemos hecho una selección, y te aseguramos que los que te vamos a presentar son los más efectivos.

Sin embargo tenemos que decir que no es aconsejable llenarse de estos alimentos para quemar grasas con el fin de perder peso rápidamente, En primer lugar es bueno recordar que es necesario seguir una dieta sana y equilibrada y nunca hacer una dieta drástica porque nuestro cuerpo necesita de todo. Si te arriesgas y recurres a una dieta «express» solo corres el riesgo de estresar al cuerpo y es posible, que aunque pierdas varios kilos en los próximos días, cuando llegue la Navidad acabarás pesando el doble.

Por ello te recomendamos que aumentes la ingesta de estos alimentos, con los que quemarás grasas, pero no olvides seguir con tu dieta equilibrada y también como no, hacer algo de ejercicio diario.

Ahora sí, descubramos los alimentos que te van a ayudar a perder grasa antes de Navidad:

Repollo

Es una verdura que aporta mucha agua y pocas calorías, además no contiene grasas. No solo aporta vitaminas K y C, esta última es realmente importante para nuestra salud, especialmente fortalece el sistema inmunológico , que es fundamental sobre todo durante la temporada de invierno. También contiene ácido fólico, una vitamina muy importante incluso para mujeres embarazadas. El repollo, como la mayoría de las verduras, contiene fibra que no solo aumenta la saciedad, por lo que hace que comamos menos. También ayuda a mantener activo el metabolismo, disminuyendo la absorción de grasas y azúcares.

Semillas oleaginosas

Las semillas de lino, calabaza o sésamo y calabaza son semillas muy pequeñas, pero no solo aportan beneficios sino que son ricas en ácidos grasos Omega 3, imprescindibles para integrarse con la dieta ya que nuestro organismo es incapaz de sintetizar. Estos ácidos aportan muchos beneficios ya que previenen diversas enfermedades como las cardiovasculares. Además, no solo ayudan a mantener activo el metabolismo, contienen fibra que da saciedad y reduce la absorción de grasas y azúcares de la dieta.

Aceite de oliva virgen extra

Este aceite es conocido precisamente porque contiene ácidos grasos esenciales, como el ácido oleico, que ayuda a eliminar el exceso de grasas introducidas en la dieta. Además, no solo aporta diversos beneficios al organismo, sino que nos protege de diversas patologías.

Pomelo

El pomelo es una fruta rica en vitaminas y fibra , pero baja en azúcar. De hecho se recomienda en caso de azúcar en sangre e hipercolesterolemia. Contiene aproximadamente un 90% de agua y no tiene muchos carbohidratos, pero el ácido cítrico que también contiene es esencial ya que quema grasas. Esto es una ventaja, ya que te hace perder peso rápidamente. Intenta disfrutarlo también para el desayuno o como «snack» a media mañana.

Té verde

Como la mayoría de las bebidas que contienen teína, el té verde se puede consumir en el desayuno como sustituto de la leche. Aporta varios beneficios a nuestra salud y ayuda a quemar el exceso de grasas, ya que acelera el metabolismo, actuando sobre la termogénesis. Además, es rico en antioxidantes que, como es sabido, protege contra los radicales libres y tiene efecto diurético, fortalece el sistema inmunológico y fortalece los huesos.

Canela

La canela se usa mucho para preparaciones dulces y más. Nunca debe faltar en la despensa, ya que ayuda a dar sabor a los platos. Ayuda a reducir el apetito y estimula el metabolismo ayudando a quemar el exceso de grasa.