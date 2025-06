Adiós al colorete: el sérum con color que se ha puesto de moda en España

Hay un sérum con color que se ha puesto de moda en España y nos hará decirle adiós al colorete. Es un elemento que cambiará para siempre nuestra forma de maquillarnos y realmente puede acabar siendo lo que marque estos días que pueden acabar siendo los que mejor nos quedarán. Es hora de apostar claramente por este tipo de elementos de color que, sin duda alguna, se acabará convirtiendo en nuestro mejor aliado de una serie de toques de alegría que necesitamos.

El sérum que parece del todo milagroso nos sacará de más de un apuro, con ciertas novedades que se convertirán en los mejores aliados de esta combinación de elementos que potenciarán aún más nuestro maquillaje. Lo que más deseamos en estos días que tenemos por delante, es importante empezar a pensar en lo que tenemos por delante y en lo que nos está esperando en estos próximos días. El verano es el momento del año en el que salimos a la calle con la llegada de una serie de situaciones que pueden ser claves. El colorete tiene las horas contadas, cuando descubras este elemento que les dará color a tus looks.

El colorete tiene los días contados

Los días contados tendrá este colorete que no dudas en usar en numerosas ocasiones. Estamos ante un giro radical que puede acabar convirtiéndose en el mejor aliado de una combinación de elementos que pueden ser claves para hacer realidad determinados cambios.

El maquillaje es la manera de presentarnos al mundo, de vernos mucho mejor con pequeños aliados de un tipo de color y de alegría que puede acabar siendo el que se adapte a nuestro día a día. Este tipo de trucos pueden ayudarnos a mostrar nuestra mejor cara de forma ejemplar.

El colorete ha dejado de cumplir con su función principal. Dotar de color a esas mejillas o piel que puede acabar siendo el que mejor se adapte a un día a día en el que todo puede acabar siendo posible. Este elemento ha sustituido su razón de ser con una serie de detalles que serán claves.

Podemos conseguir un plus de buenas sensaciones con un simple sérum que viene con color incorporado. Este tono de piel que siempre hemos tenido en mente ha acabado siendo una realidad en todos los sentidos. Por un precio que te costará creer tienes el elemento esencial para darle vida a tu maquillaje.

Este sérum con color se ha puesto de moda en España

España se ha convertido en el país del sérum con color, de la mano de una de las marcas por excelencia del maquillaje. L’Oreal Paris tiene a la venta un producto que puede acabar siendo el que nos aporte un maquillaje de esos de excepción que nos darán un acabado de 10.

Con un color de lo más natural, un precio de escándalo en Amazon o en cualquier tienda en la que puedas encontrar un sérum que se presenta como:

Sérum rellenador con color enriquecido con ácido hialurónico, Con cobertura ligera, Disponible en 6 tonos, Apto para todo tipo de pieles

Fórmula enriquecida con ácido hialurónico microepidérmico, glicerina y pigmentos minerales luminosos, No comedogénica, Apta para pieles sensibles

Combina los beneficios de un sérum y una base de maquillaje, Rellena, hidrata e ilumina la piel al instante, Alisa las líneas de expresión y unifica el tono para un acabado natural y radiante

Agita bien antes de usar, Aplica 2-3 gotas sobre el rostro y el cuello secos y limpios, Extiende el producto con un pincel, una esponja o los dedos

Contenido: 1x L’Oréal Paris Accord Parfait Sérum con Color, Tono 2-3 Light.

Los comentarios de las clientas satisfechas son toda una garantía del producto que vamos a usar: «Se trata de una base de maquillaje que cumple con lo que promete. Como base es de acabado natural (ni brilloso, ni mate) y en cuanto a la cobertura, es ligera. El resultado se ve muy natural, lo que hoy en día se llama aspecto o efecto piel, algo que para mí es invaluable en una base de maquillaje y que no muchas consiguen. No cubre rojeces ni grandes imperfecciones, sencillamente unifica el tono y da aspecto de buena cara. Tengo la piel seca y madura y lo he estado usando durante algunos días. En general, no me ha producido brillos ni se ha ido desvaneciendo, ha mantenido el aspecto de piel fresca durante muchas horas, sin cuartearse ni marcar líneas de expresión (tampoco es que tenga muchas). Y, además, los productos que he puesto encima (básicamente colorete y contorno en crema) seguían allí al momento de desmaquillarme, aunque debo decir que suelo sellarlos ligeramente con algo, más bien un mínimo, de polvo. No tengo ni idea de cómo responderían en una piel grasa o mixta, todo hay que decirlo y tenerlo en cuenta.

Hay poca gama de colores y, por ende, de subtonos. Hay que tener en cuenta que como la base es ligera y poco cubriente el tono se adapta con facilidad. En mi caso particular (soy de piel clara mediterránea, blanca en invierno y fácil de ocurecer en verano, pero llevo años huyendo del sol porque me salen manchas), el primer tono era demasiado claro y el segundo, un poco oscuro. Opté por el tono ligeramente más oscuro porque no quiero parecer Casper y pensé que en verano me igualaría el tono con el resto del cuerpo, que se me broncea un poco más). Mientras, le pongo una o dos gotitas del aclarador de Nam (que es el que me ha parecido menos denso y el que menos me altera la base a aclarar de los que he probado). Algunas veces también le pongo una gotita de glow con el Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury, aunque en este caso sí me ha parecido que algo de brillitos me produce al cabo de algunas horas, por lo que también he optado por colocarlo solamente en zonas específicas y perfecto.

A ver, personalmente, como base de cobertura ligera y aspecto natural me ha parecido una maravilla, por ese precio da igual si lo quieres usar para diario o para una ocasión más especial, te lo pones y te olvidas, con la tranquilidad de que vas a estar bien sí o sí. No sólo me ha encantado, sino que pienso repetir».