Adiós a la cara cansada con el truco infalible de un maquillador profesional: "Añade un toque de…"

Hoy, el maquillaje y el cuidado de la piel han evolucionado de la mano, transformándose en un arte que no solo resalta la belleza, sino que también protege y mejora la salud de la dermis. Las tendencias actuales van más allá de cubrir imperfecciones; buscan realzar los rasgos naturales y dar luminosidad, especialmente cuando se trata de pieles maduras. A partir de los 50, las mujeres comienzan a enfocarse más en productos que hidraten, iluminen y rejuvenezcan, pues el maquillaje ya no es solo un complemento, sino una herramienta esencial para recuperar frescura y vitalidad, y no mostrar una cara cansada.

Scott Barnes, el maquillador detrás del icónico look de Jennifer López, ha compartido sus secretos para lograr una piel luminosa y una mirada impactante, demostrando que nunca es tarde para lucir radiante. Según el especialista, la base es el primer paso para lograr una piel perfecta, recomendando fórmulas ligeras que unifiquen el tono sin apelmazar. A partir de los 50, la clave está en elegir productos hidratantes que devuelvan luminosidad y combinen bien con la textura de la piel. Además, las sombras juegan un papel fundamental: Barnes aconseja tonos neutros que abran la mirada, mientras que las pestañas voluminosas dan ese toque de frescura. Otros trucos de Barnes incluyen el uso de polvos ligeramente satinados para evitar el efecto mate que puede envejecer, así como aplicar protector solar en spray sobre el escote y los hombros para mantener la piel de todo el cuerpo radiante y protegida.

Trucos contra la cara cansada

La importancia del maquillaje después de los 50

A medida que las mujeres envejecen, las necesidades de la piel cambian, lo que implica que las técnicas de maquillaje también deben evolucionar. El maquillaje no solo sirve para cubrir imperfecciones, sino que también puede ser un aliado poderoso para realzar la belleza natural y devolver la luminosidad al rostro.

Jennifer Lopez, en un evento. (Foto: Gtres)

Después de los 50, la piel tiende a volverse más seca y pierde la vitalidad que tenía en la juventud, y aparece la cara cansada, por lo que es importante elegir productos que hidraten, iluminen y definan los rasgos sin acentuar las líneas de expresión.

El maquillaje, en este contexto, se convierte en una herramienta crucial para lograr un aspecto rejuvenecido. Scott Barnes, conocido por crear looks impactantes para Jennifer López, enfatiza la importancia de un maquillaje que potencia la luminosidad y vitalidad de la piel.

Trucos para una piel joven y luminosa

Base hidratante y luminosa

El primer paso para lograr una piel luminosa y rejuvenecida es elegir la base correcta. Según Scott Barnes, mejor optar por bases hidratantes que aporten un acabado glow sin ser demasiado pesadas.

Las fórmulas líquidas con acabado luminoso son perfectas para revitalizar la piel madura, ya que no solo cubren imperfecciones, sino que también aportan un resplandor saludable que contrarresta la cara cansada.

Barnes recomienda utilizar ácido hialurónico para asegurar que la piel se mantenga fresca y luminosa durante todo el día.

Corrector iluminador para el contorno de ojos

El área debajo de los ojos es donde suelen aparecer las señales de fatiga, como ojeras y líneas finas. Según Barnes, un corrector iluminador es esencial para eliminar la apariencia de cansancio. En lugar de elegir un corrector mate o denso, es mejor optar por productos ligeros que no se asienten en las arrugas.

Pestañas voluminosas y elevadas

Una de las recomendaciones clave de Barnes para eliminar la apariencia de cansancio es amplificar las pestañas. El uso de máscara que proporcione volumen y longitud es fundamental para abrir la mirada y darle un toque juvenil.

Es importante para el especialista optar por máscaras que ofrezcan un acabado natural pero impactante, evitando las fórmulas que apelmazan o se agrupan.

Sombras neutras y cálidas

Para evitar un look que envejezca, Barnes recomienda usar sombras neutras y cálidas, como tonos beige, dorados y marrones suaves, que abran el ojo sin sobrecargarlo.

Estas sombras no solo hacen que los ojos se vean más grandes, sino que también aportan calidez al rostro.

Iluminación en el lagrimal

La clave para una mirada luminosa está en la iluminación estratégica. Barnes aconseja aplicar un toque de iluminador en el lagrimal y en el hueso de la ceja para destacar estas áreas y abrir la mirada.

Esto no solo hace que los ojos se vean más brillantes, sino que también crea una sensación de frescura y juventud. La luz refleja de manera natural, ayudando a eliminar la apariencia de cansancio y otorgando un brillo sutil pero efectivo.

Polvos ligeros y satinados

Mientras que los polvos mates pueden hacer que la piel luzca opaca, los polvos ligeramente satinados son una excelente opción para las pieles maduras.

Los polvos con un toque de brillo aportan luminosidad y evitan que la piel se vea reseca o apagada.

Protector solar para el escote y los hombros

El cuidado de la piel no solo se limita al rostro. Barnes recomienda aplicar un protector solar en spray sobre el escote y los hombros para mantener la piel protegida y luminosa.