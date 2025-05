Adiós a las balayage: la nueva técnica para eliminar las canas para siempre sin "saltos de color…"

Las balayage tienen los días contados, llega una nueva técnica para eliminar las canas que te sacará de más de un apuro. Tan importante es el corte de un cabello, como el hecho de aprovechar al máximo un tinte de pelo que puede quitarnos años. El pelo lo es todo para dar una imagen de lo más cuidada, con pequeños detalles que nos acompañarán y que pueden acabar de darnos aquello que deseamos.

Las mechas tipo balayage se convirtieron en tendencia no hace mucho tiempo. Fueron unas grandes aliadas del verano, con esos toques de rubio que iluminaban cualquier melena, pero también suponían un cambio de tendencia que quizás hasta la fecha no hubiéremos ni imaginado. Esas canas que primero teníamos que cubrir, pasaron a ser las primeras en caer a la hora de hacer realidad ese cambio de ciclo que quizás hasta ahora no habíamos ni tenido en cuenta. Es una época de cambios y de tintes, quizás te interese lo último en mechas que te permitirá acabar con las canas de una manera de lo más natural posible, con saltos de color.

La nueva técnica que te permitirá eliminar las canas para siempre

Las canas son un elemento que puede llegar a cualquier edad. Estamos ante una serie de cambios que son esenciales y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Ese pelo blanco nos suma años y lo hace de tal forma que debemos tener en cuenta algunos ingredientes claves.

A partir de una edad o de un número de canas que suele ir en aumento, nunca va a menos, debemos estar preparados para acudir con más frecuencia a la peluquería. Es la única manera de acabar de una vez por todas con unas canas que deben tener los días contados.

Las mechas son un primer punto de partida para acabar con las canas, sin la necesidad, inicialmente, de teñir todo el cabello. Aunque dependerá de la base de cabello, del detalle que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días que tenemos por delante.

Esta nueva técnica desbanca a la anterior más popular de esta época del año. Las balayage se han convertido en parte de la historia de la peluquería, lo que se lleva hoy en día es un destacado cambio para el que debemos empezar a estar preparados.

Las balayage dan paso a esta nueva técnica

Esta nueva técnica es una de las que empezamos a ver en las peluquerías con más fuerza. Son parte de una combinación de elementos que van de la mano y que pueden acabar siendo las que marcarán una diferencia significativa. Estamos ante algunos cambios que llegarán a toda velocidad para acabar con las canas y darnos esa melena de ensueño que queremos.

El blog de extensiones Hairtalk nos explica cuál este nuevo tinte: «Las famosas y las celebrities son las que nos guían en las tendencias de color y peinados de cada temporada y hemos visto que, poco a poco, han ido eligiendo en sus looks un fundido de color, que es como se consigue el melting. Una coloración que se ha convertido en tendencia y que se ve cada vez más entre las mujeres. Estas mechas están hechas de tal manera que la fusión es muy gradual y casi no se nota la diferencia entre unos tonos y otros, esto ayuda a que se elimine en efecto raíz. Además, las mechas melting conllevan muy poco mantenimiento porque el color se funde muy bien con el tono del cabello, lo que da un aspecto súper natural y un aclarado progresivo y difuminado hacia las puntas, pero sin saltos de contrastes. Y es que un acabado natural es lo que más buscan hoy en día las mujeres cuando deciden cambiar de look. Gracias a estas mechas, se aclara el tono natural de una forma ligera, sin que se note, por eso se han convertido en las más demandadas. Además, son perfectas tanto para cabellos castaños, rubios, claros o morenos».

Sin perfectas para todo tipo de cabellos y sólo necesitamos un poco de mantenimiento, en estos días de vacaciones, para poder tener siempre una melena bien cuidada y llena de vida. Las melting son una novedad que poco a poco irá sustituyendo a unas balayage que parece que han acabado de reinar por ser demasiado extremas.

Ahora se lleva lo natural y tal y como vemos, acabarán convirtiéndose en las mejores aliadas de una melena que puede acabar siendo como la de las famosas. Ante cualquier duda, confía siempre en tu peluquería de confianza para conseguir el tono que deseas.

Tu peluquera seguro que podrá aconsejarte sobre el tipo de coloración que debes empezar a aplicar cuando aparezcan las primeras canas.