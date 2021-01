Hoy es 6 de enero, Día de Reyes y de alguna manera, el último de los días de vacaciones o de fiestas navideñas para muchos de nosotros. A pesar de la pandemia y de celebraciones reducidas, puede que estos últimos días te hayas pasado un poco con la comida y esas sesiones de descanso que tanto gustan en invierno. Por ello, para ponerse en forma de nuevo, pero sin la necesidad de hacer dieta, te ofrecemos 7 tips que nos parecen imprescindibles.

7 tips infalibles para ponerse en forma después de las vacaciones de Navidad sin tener que hacer dieta

Si has ido demasiado lejos con la comida durante estas fiestas navideñas que ahora acaban, y deseas poder volver a estar en forma, no tienes porque ponerte a seguir una dieta estricta. De hecho, bastará con volver a comer como comías antes de la Navidad y sobre todo, aplicar los tips que os vamos a ofrecer a continuación.

Eso sí, tenemos que decir antes de ofreceros los tips para ponerse de nuevo en forma, que todas aquellas personas que ya de por sí sufren de obesidad o sobrepeso, quizás sea buena idea recurrir al asesoramiento de un médico y un nutricionista que prescriba exámenes médicos y una dieta personalizada orientada a adelgazar con tiempos y formas ideales.

Es importante cuidar siempre la nutrición y más cuando se tienen esos problemas de sobrepeso que hemos mencionado, pero cuando hablamos de los «típicos excesos navideños» que es fácil que todos cometamos, seguro que habrás notado como de repente has aumentado dos o tres kilos, quizás cinco, algo que puedes eliminar con las siguientes pautas para ponerse en forma:

1-Nunca te saltes las comidas

Saltarse las comidas no es saludable ni ideal para adelgazar. De hecho, el metabolismo necesita comida para activar y quemar calorías, pero deberemos procurar que se corresponda siempre a la comida adecuada. Comer con regularidad es una regla fundamental para mantenerse en forma.

Además, si comienzas por ejemplo a saltarte el desayuno tras días seguidos en los que has llegado a comer de más, es posible que a tu cuerpo le sea imposible llegar a la hora del almuerzo sin notar el hambre y acabes picando entre horas, o comiendo más de la cuenta al mediodía. Es mejor tomar un desayuno equilibrado, una comida nutritiva y una cena ligera, sin olvidar los tiempos de media mañana y por la tarde, cuando podemos aprovechar para tomar por ejemplo algún té o zumo diurético que además de llenarnos el estómago entre horas nos sirvan también para depurar el organismo.

2-Siempre desayuna

Como decimos, no debes saltarte nunca el desayuno que de hecho es conocido por los especialistas como «la comida más importante del día», siempre y cuando procuremos desayunar de forma equilibrada y no solo tomando aquellas que nos apetezcan o nos parezcan apropiadas para empezar el día como un croissant de crema. Tras los excesos de la Navidad, lo mejor es desayunar alimentos con fibra como tomar por ejemplo cereales con fibra, así como alguna que otra pieza de fruta o un buen zumo (si lo deseas puedes tomar también café aunque es más aconsejable alguna infusión depurativa o un poco de té).

3-Haz caso a lo que te dice el cuerpo

Tras días y días en los que seguramente has comido más de la cuenta debes dejar que tu cuerpo te guíe. De este modo, en caso de sentirte lleno, siempre debes dejar de comer, incluso si has planeado comer abundantemente a la hora de almorzar. El cuerpo es una máquina que sabe lo que quiere por lo que no te fuerces a comer si sabes que en realidad ya estás saciado.

4-Compra comida saludable

Durante estos días «post-navideños», hacer una compra «limpia» ayudará a evitar tentaciones como la «comida basura», los dulces y los alimentos industriales. Lo aconsejable es que vayas a comprar con dos listas de la compra, una de los alimentos para comprar y otra de alimentos que nunca debes meter en el carrito o no al menos, durante los próximos días o semanas.

5-Cuidado con las combinaciones

Durante las comidas diarias, los maridajes son fundamentales. Las proteínas magras son perfectas con verduras, mientras que es mejor evitar combinar los cereales y las proteínas.

6-Di no a las comidas preparadas

Durante los próximos días será buena idea intentar evitar las comidas preparadas, ya que suelen estar preparadas con condimentos, sal y grasas no saludables. Es mejor que seamos nosotros mismos los que preparemos las comidas para guardarlas en la nevera y recalentarlas si es necesario. Por ejemplo, preparar una rica crema de hinojo es perfecta para comerla estos días y además la puedes combinar con unos ricos picatostes de pan integral.

7-No olvides la actividad física

Haz al menos media hora de ejercicio al día, ¡sin saltarte ni uno! Ya sea una caminata o una sesión en una bicicleta estática o que tengas una cinta de correr en casa, el movimiento será esencial para recuperar la forma.