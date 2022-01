Las rebajas de Zara han empezado con mucha fuerza, a una semana de su inicio tenemos prendas al 70%, vestidos de lujo por menos de 10 euros te están esperando. Si quieres llenar tu armario con prendas de buena calidad sin gastar demasiado, no lo dudes Zara tiene todo lo necesario para que así sea. Los vestidos son la opción más rápida de obtener un total look, cómodos y favorecedores, estos son los modelos por menos de 10 euros que no puedes dejar escapar estas rebajas.

Estos son los 5 vestidos de Zara por menos de 10 euros que no podrás dejar escapar

Un vestido midi de estampado retro a la última cuesta solo 9,99 euros. Esta prenda que se vendía por mucho más es de lo más actual, versátil y favorecedora. La podemos llevar con un cinturón y una blazer para trabajar o con taconazos y la melena al viento para salir de fiesta. Las posibilidades son enormes para esta prenda de rebajas que nos solucionará todos nuestros looks.

El chollazo más favorecedor de estas rebajas es este vestido de 5,99 euros. Unas monedas nos traerán a nuestra casa un vestido de mangas abullonadas y estampado floral que queda espectacular. Es más bonito puesto y en directo que en foto, la parte superior parece sacada de una pasarela de moda y el hecho de que sea recto estiliza muchísimo. No lo dejes escapar, vale la pena.

Un vestido de flores de invitada perfecta se vende por 9,99 euros estos días. Este vestido puede acompañarte a cualquier boda, bautizo o comunión, pero también estará disponible en tu armario para un día a día cargado de actividad. Es una prenda midi que estiliza muchísimo, lo podemos llevar en invierno con una cardigán o jersey y también en primavera, es un básico imprescindible.

Este vestido estampado de flores siempre quedará bien. Una prenda de menos de 10 euros para combinar con botas altas, botines o zapatillas deportivas. Es muy cómodo, nos sirve para vivir un día de oficina intenso o para salir a tomar algo en una cena romántica. De un tolo azul espectacular y con un ligero estampado floral que nos permitirá esperar a la primavera.

El vestido largo de felpa de Zara cuesta solo 5,99 euros. Vamos a conseguir llenar nuestro armario con una prenda de máxima calidad de la mano de un vestido favorecedor y discreto. De color beige, cuello camisero y tejido calentito, este vestido será nuestro mejor aliado de un día a día perfecto en todos los sentidos. Un chollo que no puedes perderte de estas rebajas.