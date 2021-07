Una vez hemos estrenado el mes de julio, llega el momento de pensar en las vacaciones, las horas de sol y sobre todo en ponerse moreno, pero sin descuidar la protección de la piel y el número de horas que nos exponemos en la playa o en la piscina. De este modo, para no tener problemas a la hora de tomar el sol este verano, nada como recurrir a estos 5 trucos para broncearte más rápido

5 trucos para broncearte más rápido

Ahora que tienes un poco de tiempo libre seguro que una de las primeras cosas en las que piensas es en ponerte moreno. Cada año, sin embargo, el peligro de quemarse en la playa es muy alto, sobre todo si no te has expuesto en los meses de primavera porque el clima no era muy generoso. Entonces, ¿cómo se puede obtener una tez hermosa en poco tiempo? Con estas 5 claves que te enumeramos a continuación, seguro que lo consigues.

Hazte un exfoliante antes de exponerte

Unos días antes de ir a la playa, acude a la esteticista para un exfoliante desintoxicante de sal marina o masajea vigorosamente toda la superficie de tu cuerpo con un exfoliante casero . De este modo tendrás preparada la piel para recibir el impacto de los rayos solares y conseguirás tu ansiado bronceado más rápidamente.

Usa protector solar

Con un SPF 50 nunca te equivocas, especialmente si vas a la playa durante las horas más calurosas o planeas quedarte allí todo el día. La protección nunca es demasiada, es mejor elegir siempre una superior que arriesgarse a la quemadura y todos los problemas dermatológicos que se derivan de ella.

Si, por el contrario, te expones poco tiempo, puedes usar un filtro inferior : ¡tu piel aún estará protegida y podrás conseguir un bonito color avellana!

Hidrátate por dentro y por fuera

Para que absorba la mayor cantidad de luz solar posible, necesitas hidratación. Aplica una loción humectante siempre que puedas, así como después de la exposición al sol , ¡pero eso no es todo!

En verano es más imprescindible que nunca hidratar el cuerpo desde el interior, así que bebe mucha agua. Nunca beberás lo suficiente en relación a la temperatura exterior y cuánto sudas, así que no temas consumir agua y jugos sin azúcar , ricos en vitaminas.

Consume bastante betacaroteno

Como se suele decir hay que comer zanahorias para que nos bronceemos. Pero no es necesario abusar de ellas o limitarnos a comer solo zanahorias. El betacaroteno está presente en muchas frutas , cereales , verduras así que demos luz verde a la dieta mediterránea y jugos y batidos de que puedes tomar para variar un poco tu dieta y asimilar también muchos otros nutrientes.

Tomar el sol cerca del agua

Así es: el reflejo del mar o la piscina duplica la fuerza del sol. Pero en este caso, el peligro de quemaduras se dispara por lo que nuevamente recomendamos no exagerar.