Los 5 mejores trucos para organizar el cambio de armario en primavera

El cambio de armario en primavera ya es una realidad. En unas semanas tendremos que organizar nuestra ropa para salir del caos. Un armario bien ordenado nos ayudará a tener la ropa a mano y a optimizar al máximo nuestros recursos. Con tiempo para dedicarle a nuestro armario en estos días podemos empezar a hacer el cambio que necesitamos. No solo nos servirá para conseguir poner orden en esta parte de la habitación, también podremos saber la ropa que necesitamos y la que no. Toma nota de estos trucos para organizar un buen cambio de armario en primavera.

Los mejores trucos para organizar el cambio de armario en primavera

View this post on Instagram A post shared by Orden y Con Cierto ®️ (@ordenyconcierto)

El primer paso en este cambio es la tarea de sacar toda la ropa del armario. A partir de aquí podremos empezar a clasificarla correctamente. Antes que nada, nos desharemos de la ropa que no nos ponemos. Llegados a este punto toca ser muy sinceras, si realmente lo vamos a llevar o no. Es importante deshacernos de lo que no vamos a llevar, ocupa un espacio valioso que podría ser ocupado por otra prenda que si se adapte a nuestro estilo.

Elige una forma de organizar el armario en primavera que se adapte a tus necesidades. Puedes colocar las prendas por tipología, pantalones, faldas, etc.… es una manera de escoger look cada mañana. También es una buena forma de organizar por colores, visualmente queda un armario muy ordenado. Por estilo, es una manera de tener la ropa de trabajar o de salir a mano. Busca la manera que mejor se adapte a ti y tu ritmo de vida.

Prepara perchas y cajas para hacer el cambio. Es importante organizar el armario bien con las herramientas adecuadas. Deshazte de las perchas viejas, prepara cajas transparentes para los accesorios y crea tu propio vestidor o armario a medida con una mínima inversión que hará que el armario quede mejor organizado.

Una cómoda o un zapatero son buenos complementos. Tener una cómoda con la ropa más delicada o un zapatero que permita maximizar el espacio y organizar mejor el armario es un paso imprescindible. Puedes mantener toda tu ropa y complementos en perfecto orden sin necesidad de saturar el armario.

Las luces led son tendencia en armarios. Colocar una tira de luces led en el armario le dará luz y nos ayudará a encontrar mejor la ropa. También podemos añadirle un espejo que nos permita vernos bien. Son elementos que ayudan a preparar la primavera no solo con la ropa, también con el armario en esta nueva época que está por llegar.