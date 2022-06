Los 4 pendientes de eseOese que son tendencia este verano

La marca eseOese rescata nuestro joyero por muy poco dinero, estos 4 pendientes que son tendencia este verano y están tirados de precio. No solo debemos cuidar nuestro vestuario también nuestros complementos. Unos pendientes que vayan a juego con la ropa que llevamos o que la hagan destacar es algo que no podemos dejar escapar. Si aún no conoces esta marca de ropa y complementos, hazte con los pendientes del verano por menos de lo que parece, estos modelos son una apuesta segura, atemporal, elegante y versátil.

EseOese tiene estos 4 pendientes que son tendencia este verano

Este clásico estilo criolla hecho de resina es una de las mejores opciones para conseguir un estilismo cuidado. Nos costarán menos de 10 euros y combinan con el vestido ibicenco o con el traje para ir a la oficina. Desde hace décadas este tipo de pendientes de aro son uno de los más demandados que existen. No podemos dejar de apostar por ellas, estos pendientes de EseOese estarán en nuestro joyero año tras año.

Unos pendientes con piedras naturales son la mejor opción para disfrutar del día a día de lo más veraniego. La piedra luna es una de las gemas con mejores propiedades, nos ayuda a sentirnos mejor y es una de las que mejor queda. Su color blanco con matices grises o azules queda de maravilla en estos pendientes de aro que se venden por solo 14 euros.

Los pendientes multicolor shinny son una apuesta segura de EseOese para nuestro joyero. Tienen el aire retro que se lleva hoy en día y nos pueden dar más de una alegría. Con un vestidazo una noche de verano o con el traje chaqueta para llegar un día a la oficina con unas joyas especiales, todo es posible por un precio de solo 9,90 euros. Están disponibles en color rojo o en azul.

Los pendientes mini twist son uno de los más elegantes que encontramos en esta colección. Una pieza de una belleza atemporal que siempre será bonita. Un buen básico que combinará con todo tipo de prendas este verano y en cualquier época del año. Están hechos de latón y poseen un baño de oro. En directo son espectaculares, cuesta creer que se vendan por menos de 10 euros.

Estos son algunos de los pendientes de la nueva colección de eseOese, puedes encontrar aquellos que más te favorezcan, en aro o con piedras preciosas, renueva tu joyero y dales luz a tus looks con joyas de lujo a precio de saldo.