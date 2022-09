4 camisas de Kiabi para que la vuelta a la rutina sea menos dura

Hay prendas que se convierten en un must cada temporada y que nos ponemos a diario. Es el caso de las camisas de Kiabi para que la vuelta a la rutina sea mucho más fácil.

Son básicas, pero elegantes y van perfectas con todo lo que nos podemos poner para diferentes ocasiones.

Las 4 camisas de Kiabi para este otoño

Camisa lisa de popelina – blanco

Casual o chic, esta camisa es perfecta para ti. Es de 100% algodón, cuello sin botones, manga larga con botones, cierre delantero de botones, pinzas en la parte trasera y también bolsillos de parche en el pecho. Su precio es de 15 euros.

Camisa ajustada con cuello italiano

La ventaja de esta camisa es que combina con todo: con un pantalón de pinzas, un vaquero skinny o mom, un short paperbag para darle volumen o incluso una falda de tubo para un look profesional.

Es de algodón, con corte recto ajustado, cuello italiano, manga larga, detalles diversos como los botones en los puños y cierre de botones y costura en la parte trasera. Su precio es de 10 euros.

Blusa con bordado de gasa de algodón

Nos encanta el estilo bohemio chic de esta blusa de gasa de algodón. Lo mejor es que está en diferentes colores, tanto blanco como rosa, negro y caqui. Es una blusa bien fashion, de algodón puro, escote pronunciado de pico, manga larga efecto globo y puños elásticos.

Frunces en los hombros, cierre de botones y detalles de volante en el cuello y en la tira de botones. La tienes por sólo 20 euros.

Camisa satinada con cuello italiano

Super elegante, esta camisa es todo lo que necesitas con el fin de aportar un look bien distinto durante tus días de oficina. Y, claro, también sirve para llevar en aquel evento bien diferente. Destaca, especialmente, por ser satinada aporta un toque muy elegante a tu look. Con cuello italiano, de manga larga, botones en los puños, y la costura en la parte trasera con bajo redondeado. Con un precio de sólo 15 euros, la tienes en la web de Kiabi.

Puedes comprar esta y el resto de blusas a un precio realmente razonable para lucir en este otoño como la más elegante.

Sólo debes entrar en la web y elegir la que te guste más, el color y también tu talla, porque hay varias. ¡No te las pierdas antes de que se agoten y obtén la tuya!