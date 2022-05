15 looks de la Infanta Elena que Victoria Federica debería rescatar

De un tiempo a esta parte, Victoria Federica de Marichalar se ha convertido en una de las figuras más destacadas de la crónica social. A sus casi veintidós años, la hija pequeña de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar es todo un icono de estilo y casi un referente en términos de elegancia. Algo que, en parte, ha sido posible gracias a la influencia de su padre, que mantiene una relación muy estrecha con diversas compañías del mundo textil y del lujo. A esto hay que añadir que la joven ha heredado la estilizada figura de su abuela paterna, la condesa viuda de Ripalda, que destacaba por su aristocrático porte.

Al margen de los looks por los que apuesta en su día a día y que se encuentran en la línea de cualquier joven de su edad, entre el estilo boho y lo casual, lo cierto es que en sus apariciones públicas Victoria deslumbra con sus acertadas elecciones. Modelos, muchos de ellos, firmados por Lorenzo Caprile, uno de los modistas de cabecera de la Infanta Elena.

Al igual que su madre, a Victoria no le gusta demasiado el barroquismo y tampoco apuesta por un maquillaje cargado o peinados demasiado elaborados. La naturalidad es uno de sus sellos de identidad. Una naturalidad que defiende con maestría, con looks sencillos pero muy estudiados, en los que no queda nada al hacer.

Es indudable que en las elecciones de Victoria está muy presente la mano de su padre. El que fuera duque de Lugo fue el claro artífice de la transformación de la Infanta Elena, que pasó a ser una mujer con un estilo poco definido a una de las figuras más elegantes de nuestro país. Imposible no recordar algunos de sus estilismos más destacados, como el que llevó a la boda de la Infanta Cristina -y que rescató hace unos años- o el castizo outfit que lució en la boda de Carlos Felipe de Suecia en el año 2010.

Y es que si hay algo que define los looks más arreglados de la duquesa de Lugo es precisamente su gusto por reforzar los vínculos con la tradición española, especialmente con el mundo de la tauromaquia, del que es una gran apasionada -al igual que su padre, el Rey Juan Carlos o sus dos hijos-.

Precisamente ese diseño que llevó en la boda del príncipe sueco, con torera inspirada por los trajes de luces, guarda muchas similitudes con el modelo que Victoria Federica lució en la portada de la revista Elle hace algunas semanas, en su primera entrevista a una publicación.

Al igual que doña Letizia ha rescatado en los últimos años varios de los vestidos de la Reina Sofía, en un guiño a su suegra pero también en una clara apuesta por la sostenibilidad que supone lo vintage, la Infanta Elena guarda en su armario piezas que Victoria Federica defendería a la perfección. Ella misma dijo en su entrevista que uno de sus grandes tesoros era un bolso de Chanel heredado de su abuela paterna. ¿Por qué no recuperar ahora algunos de los mejores looks de su madre? No te pierdas nuestra galería con una selección de los estilismos de la duquesa de Lugo que nos encantaría que llevara su hija.