En medio de la polémica por el caso de Marius Borg, el príncipe Haakon de Noruega ha continuado con sus compromisos oficiales. A pesar de que hace unos días se publicó que el heredero había cancelado su presencia en un acto para poder acompañar al hijo mayor de la princesa Mette-Marit en un viaje a Londres al que luego se unió su esposa, ahora ha retomado su agenda con normalidad.

Justo el mismo día en el que se ha conocido la noticia de una nueva detención de Marius Borg, esta vez, por una presunta violación, el hijo del rey Harald de Noruega ha puesto rumbo a Jamaica. Según han confirmado fuentes oficiales, el príncipe Haakon se ha trasladado hasta la isla para un viaje de apenas tres días de duración y que termina el 20 de noviembre.

Marius Borg, con su madre y Haakon de Noruega. (Foto: Gtres)

La visita del príncipe Haakon de Noruega a Jamaica es en calidad de embajador de buena voluntad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El príncipe heredero desempeña este cargo desde hace más de una década y está involucrado en el trabajo para promover los objetivos de sostenibilidad de la ONU, en particular el objetivo 1 para erradicar la pobreza y el objetivo 14 para preservar la vida en el mar.

En estos momentos, Jamaica afronta importantes desafíos a consecuencia del cambio climático, que amenazan la supervivencia de las comunidades costeras y la estabilidad económica del país. Durante el viaje el príncipe ha podido conocer cómo la isla está trabajando para fortalecer su economía y aumentar la resiliencia de las áreas más vulnerables. Un trabajo en el que está colaborando activamente Noruega y el programa que encabeza el príncipe Haakon.

El príncipe Haakon de Noruega en Jamaice. (Foto: Casa Real de Noruega).

Situación delicada en Noruega

El viaje del heredero a Jamaica formaba parte de su agenda oficial y estaba anunciado desde hace tiempo. No obstante, se ha producido en un momento crítico para su esposa a nivel privado, tras la última detención de Marius Borg. Una detención por una presunta agresión sexual que es fruto de una investigación policial ya que la mujer a la que supuestamente agredió no lo denunció de manera directa. Se trata de una mujer anónima que no pertenece al círculo del hijo mayor de la princesa Mette-Marit.

Marius Borg con su hermano Sverre. (Foto: Gtres).

La próxima cita de Mette-Marit

Por su parte, por el momento la princesa Mette-Marit no se ha pronunciado sobre el último episodio del caso de su hijo mayor. La mujer del príncipe Haakon siempre ha sido muy cauta con esta cuestión y ha pedido respeto por las investigaciones. No obstante, algunos medios aseguran que Mette-Marit tuvo constancia por los servicios secretos de la primera detención de su hijo y que incluso se puso en contacto con la víctima.

La princesa ha estado de baja varias semanas debido al tratamiento para la fibrosis pulmonar que padece, pero ya ha retomado su agenda. Sin embargo, no se espera que aparezca en público hasta principios de diciembre, cuando tiene un compromiso junto al príncipe Haakon.