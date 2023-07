La Reina Letizia ha dado un paso atrás y ha pasado a un segundo plano en favor de sus hijas, al menos, a nivel estilístico. Ya la pasada semana, durante la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Gerona pudimos comprobar cómo la esposa de Felipe VI apostaba por looks discretos y en tonos sobrios para que sus hijas destacaran más, sobre todo, la Princesa Leonor, la gran protagonista. No solo en Cataluña, sino también en la primera toma de contacto de la heredera con la Academia de Zaragoza, la Reina se decantó por un estilismo reciclado, probablemente para que el foco se pusiera en su hija mayor, que sí estrenó look.

La Princesa Leonor y la infanta Sofía juntas en una audiencia. / Gtres

Este viernes, en la reaparición de la Familia Real al completo en el Palacio de la Zarzuela, ha vuelto a ocurrir algo similar. Los Reyes y sus hijas han participado en una audiencia al Patronato de la Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido, que ha acudido al encuentro junto con los patrocinadores de Becas y los alumnos que vuelven tras sus dos años de experiencia. Una cita muy especial en la que la infanta Sofía ha podido conocer a algunos estudiantes que acaban de volver de terminar el BI y, por lo tanto, compañeros de promoción de la Princesa Leonor en los centros de UWC.

La Princesa Leonor en un acto en Madrid. / Gtres

Para esta cita, las dos hijas de los Reyes han sorprendido con sus looks. Muchas de las miradas se han puesto en la elección de la menor de la familia, un atrevido minivestido en color fucsia -uno de los colores fetiche de la Reina Letizia-, que ha combinado con unas bailarinas estampadas. Por su parte, Leonor, fiel a la silueta midi, ha apostado por un vestido tobillero con falda evasé y patrón escalonado, estampado floral en tonos crema, fucsia, morado y verde y escote cut out. Un diseño de Zara que pertenece a la colección de rebajas y que está agotado. La heredera lo ha combinado con unas nuevas alpargatas en color verde.

Los Reyes en una audiencia en Madrid. / Gtres

Dos estilismos muy diferentes pero igualmente llamativos que han contrastado, y mucho, con la elección de doña Letizia. Al igual que el pasado viernes, esta vez, la Reina Letizia se ha decantado por un modelo clásico de su fondo de armario, en color blanco y de una de sus firmas preferidas, Hugo Boss. La esposa de Felipe VI ha lucido un diseño de corte tubo, largo midi, sin mangas y con cinturón de la marca alemana, que también tiene en color verde agua. Doña Letizia lo ha combinado con unos pendientes de perlas, su inseparable sortija de Coreterno y unos zapatos destalonados de tacón sensato. Un look discreto y muy favorecedor con el que la Reina ha cedido todo el protagonismo a sus dos hijas y que indica de manera clara su nueva estrategia en términos de estilo para que brille la nueva generación.