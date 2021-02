Los duques de Sussex anunciaban hace apenas unos días que iban a convertirse en padres de su segundo hijo. Una feliz noticia que llenaba de alegría a la pareja, sobre todo, después de que el pasado verano Meghan Markle confesara en una columna en el diario “The New York Times” que había sufrido un aborto. Lo hacían a través de un portazos y con una preciosa imagen en blanco y negro en la que se apreciaba con claridad la más que incipiente barriguita de la Duquesa, aunque no se ha confirmado los meses de gestación que lleva. Poco después, la CBS anunciaba que la pareja concedería el próximo 7 de marzo una entrevista exclusiva a Oprah Winfrey, en la que revelaría aspectos hasta ahora desconocidos de su vida. Una información que ha generado cierto desconcierto en Windsor, hasta el punto de que es más que posible que la Reina no quiera modificar las condiciones del acuerdo del Megixt y que los Sussex tengan que renunciar a sus patronazgos y a los títulos militares de Harry.

Sin embargo, en medio de este vendaval, Thomas Markle ha vuelto a escena. El padre de Meghan no pierde la esperanza y continúa con su empeño de retomar las relaciones con su hija. Poco después del anuncio de embarazo, el suegro del príncipe Harry hacía una petición a la cadena CBS, la misma en la que van a ser entrevistados los Sussex. Así lo ha confirmado el diario “The Sun”: «deseo que Meghan y Harry tengan un parto exitoso y saludable y espero que algún día pueda ver a mis nietos. Todos son nietos reales».

A sus setenta y seis años, Thomas Markle tiene un estado de salud bastante delicado. Padece una enfermedad cardíaca y problemas pulmonares, de hecho, en alguna ocasión ha asegurado que tiene miedo de morir pronto y no haber podido conocer a sus nietos. El padre de Meghan lleva sin ver a su hija desde antes de su compromiso con el Príncipe, al que tampoco ha conocido y ni siquiera ahora, que la pareja reside más cerca, parece que haya intención de retomar las relaciones.

Desde que se anunciara el compromiso de la exactriz con el nieto de la reina Isabel a finales del año 2017, su familia no se lo ha puesto nada fácil, desde su padre hasta su hermana Samatha. Solamente su madre ha estado siempre a su lado. Poco antes de la boda, Markle protagonizó un escándalo cuando acordó con unos fotógrafos que le hicieran un reportaje probándose el traje para el enlace, al que nunca llegó a asistir. En agosto de 2018, la Duquesa le escribió una carta en la que le pedía que dejara de hablar con la prensa. Algunos extractos de la misiva fueron publicados y a raíz de esta cuestión, Meghan inició un proceso judicial contra Associated Newspapers en el que la Justicia le dio la razón.

A pesar de todo, parece que Thomas Markle quiere seguir intentándolo. No sabemos si habrá tratado de ponerse en contacto de manera privada con la duquesa, pero lo cierto es que en estos momentos en los que las relaciones con el resto de miembros de la familia Windsor pasan por una de las etapas más tensas -sobe todo a raíz de la noticia de la entrevista con Oprah Winfrey-, quizás no sería tan descabellado abrirle una pequeña puerta. El tiempo dirá.