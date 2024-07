La Casa de S.M. el Rey ha hecho publico, este jueves, el documento que refleja el presupuesto del organismo español bajo la dependencia directa del monarca, incluyendo el sueldo exacto que recibieron el Rey Felipe VI y Doña Letizia durante 2023, además la Reina Sofía. No así de la princesa Leonor quien, de momento, no tiene partida económica; ni tampoco de Juan Carlos I, pues cabe recordar que, desde marzo de 2020, el Rey emérito no percibe ninguna asignación por deseo expreso de su hijo.

Tal escrito, es la primera vez que se publica debido a la modificación del Real Decreto Ley de reestructuración de la Casa del Rey 434/88 que aprobó el Consejo de ministros en 2022 y al posterior convenio suscrito entre la Casa del Rey y el Tribunal de Cuentas. Un hecho que pone más en valor si cabe la política de transparencia que Felipe VI impuso en la institución con su ascensión al trono. La ascensión de Felipe VI a la Corona de España, cabe recordar, tuvo lugar el 19 de junio de 2014, momento en que se hizo efectiva la abdicación de su padre, Juan Carlos I, al entrar en vigor la Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio.

Los Reyes Felipe y Letizia, en un acto oficial. (Foto: Gtres)

En 2023, el presupuesto inicial asignado a la Casa Real desde las arcas del Estado experimentó un incremento significativo, superando los 9 millones de euros, con un aumento de más de medio millón respecto al año anterior. De esta cantidad adicional, aproximadamente 4.000 euros provienen de los salarios públicos asignados a los tres miembros de la Casa Real ya citados. El Rey Felipe VI recibió una retribución de 270.609,60 euros, una cifra notablemente superior a la de su madre, la Reina Sofía, quien percibió 121.776,14 euros. Por su parte, la Reina Letizia tuvo un salario anual de 148.826,44 euros.

Con tal cantidad, tanto los Reyes Felipe y Letizia, como Doña Sofía, deben hacer frente a los gastos de personal privado deribados de las diferentes actividades que desempeñan, así como a los de vestuario. Y de ahí, quizás, que la Reina Letizia opte cada vez más en sus apariciones, por lucir prendas de marcas asequilbles o low cost, así como de empresas especializadas en el alquiler de ropa. Este martes, sin ir más lejos, Letizia se decantó por un favorecedor vestido en tono nude de Mango para acudir al primero de los actos conjuntos de la Familia Real en el marco de las actividades con motivo de la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Gerona, el cual modificó. Pues el diseño original, cabe destacar, tenía una manga larga en un lado, la cual ha sido eliminada para crear un vestido completamente sin mangas.

Además de los salarios de la Familia Real española, se han hecho públicos, a través del mismo documento, los presupuestos completos de Casa Real, siendo la cantidad global asignada para el ejercicio 2023, 8.431.150,00 euros. La mayor parte de este dinero fue destinada a gastos de personal, siendo un 56% del total; el 32,89% a gastos corrientes en bienes y servicios; el 8,85% a inversiones y, por último, el 1,99% a fondos de contingencia.