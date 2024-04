El simbólico recuerdo de la Reina Letizia a la Reina Sofía en Holanda

Puesto el punto final al viaje de Estado de los Reyes, Felipe y Letizia, a los Páises Bajos, toca analizar qué tan presente ha estado Doña Sofía en él. Al menos en clave estilo. Pues es habitual que Letizia rescate alguna prenda y/o joya de su suegra para este tipo de visitas. Los Reyes han permanecido en el país del noreste europeo del 16 al 18 de abril, lo que les ha permitido dar continuidad a la relación tradicional de amistad entre la Casa Real española y la holandesa, así como seguir estrechando, dinamizando y fortaleciendo las relaciones bilaterales con sus homólogos, el rey Guillermo, y Máxima de los Países Bajos.

Fue en la tarde del pasado martes cuando los Reyes fueron despedidos con honores desde el Pabellón de Estado de la Terminal T-4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, por la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y por el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, entre otras autoridades; para poner rumbo a Holanda. No obstante, el reencuentro de Sus Majestades con el hijo mayor de la reina Beatriz de los Países Bajos y de su difunto marido Nicolás, y su esposa, no se produjo hasta el día siguiente.

Los Reyes, Felipe y Letizia, antes de poner rumbo a Holanda. (Foto: Gtres)

El primer encuentro con Guillermo y Máxima de Holanda tuvo lugar en la plaza Dam de Ámsterdam. Allí, colocados los cuatro en una tribuna, los monarcas escucharon los dos himnos, el español y el holandés, antes de que Don Felipe y Guillermo Alejandro pasaran revista a las tropas de la Guardia de Honor mientras que Letizia y Máxima, conversaban esperando el regreso de sus respectivos maridos. La asturiana sorprendió con un vestido en tweed verde de Moisés Nieto, con unas originales mangas, que combinó con un tocado color nude en un claro guiño a su anfitriona, Máxima, una de las royals más habituales de los accesorios para la cabeza; y unos slingbacks de Carolina Herrera.

Asimismo, Doña Letizia lució, y ahí está la primera referencia a la Reina Sofía en el viaje, unos imponente pendientes de diamantes y esmeraldas que pertenecen al joyero de la Reina emérita. Se trata de un conjunto que forma parte de un parure de gargantilla que Doña Letizia se puso por primera vez en una cena de gala en el Palacio de Real de Madrid en 2006. También los llevó en la entronización del emperador Naruhito de Japón, con el vestido de flores de la firma Matilde Cano que fue tan sonado, y en un viaje a Portugal.

La Reina Letizia, a su llegada a Holanda. (Foto: Gtres)

Tras este acto, el Rey Felipe y Guillermo Alejandro visitaron el Complejo Deportivo Ajax Betendorp de la Fundación Cruyff, en el barrio de Ámsterdam y, posteriormente, se trasladaron al Puerto de la ciudad acompañados por el viceprimer ministro y ministro de Política Climática y Energética de los Países Bajos, Rob Jetten, para ser testigos de sus instalaciones en términos de volumen de cargo, y la quinta más grande de Europa. Después, ambos se reunieron con la Reina Letizia y Máxima de Holanda para asistir a la gran cena de gala que los monarcas holandeses organizaron en honor de Sus Majestades los Reyes de España, en el Palacio Real de Ámsterdam. A la velada también asistió, cabe destacar, la Princesa Catalina Amalia de Orange, la princesa Beatriz, la princesa Margarita, y Don Pieter Van Vollenhoven.

Para entonces, Doña Letizia se enfundó en un vestido de color azul cobalto con cuello caja y manga japonesa de la firma The 2nd Skin, la misma por la que la Reina ya se decantó en la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2021. Por lo que respecta a las joyas, la Reina Letizia lució un sofisticado recogido que dejó ver a la perfección la tiara rusa. Había mucha expectación por el tipo de tiara que luciría Letizia en esta cita, sobre todo, por saber si seguiría o no la pauta de lucir la tiara de la Flor de Lis en su visita a monarquías europeas. Y no. Doña Letizia se decantó por el modelo realizado en platino, perlas y diamantes, formando lágrimas invertidas, que perteneció a la reina María Cristina -la segunda esposa del rey Alfonso XII-, quien la usó por primera vez en 1906. Pero ¿Y qué tiene que ver aquí la Reina Sofía?

La Reina Letizia, en la cena de gala de su viaje de Estado a Holanda. (Foto: Gtres)

Al fallecer la reina María Cristina, la diadema pasó a manos de Alfonso XIII y este se la regaló a su nuera, María de las Mercedes de Borbón, con motivo de su boda con Don Juan De Borbón, Infante de España y Conde Barcelona. La condesa de Barcelona prestó la joya a su nuera Sofía en varias ocasiones, y también a su hija Pilar y a su nieta, Simoneta Gómez-Acebo. Y hay más. Tras la muerte de María de las Mercedes, la tiara pasó a manos de sus tres hijos. Sin embargo, el Rey Juan Carlos I llegó a un acuerdo con sus hermanas para regalársela a la Reina Sofía, que la estrenó en 2006 durante una visita del matrimonio a Noruega.

Los pendientes en forma de plumas, otro guiño de Letizia a la Reina Sofía

La jornada del jueves, día 18, comenzó con el traslado de Sus Majestades los Reyes Felipe y Guillermo Alejando a La Haya, donde presidieron el Foro Empresarial entre España y Países Bajos. A su vez, la Reina Letizia, junto a la Reina Máxima, se trasladaron a las instalaciones de la organización LAB6, donde visitaron su Proyecto Social, una colaboración vecinal única para brindar a los jóvenes vulnerables ayuda temprana que satisfaga sus necesidades.

La Reina Letizia, durante su viaje de Estado a Holanda. (Foto: Gtres)

Por la tarde, antes del regreso de Felipe y Letizia a España, los Reyes presidieron una recepción de devolución -nombre que recibe el acto oficial que concluye este tipo de visitas-, en la que Felipe y Letizia agradecieron la hospitalidad de los holandeses durante su estancia en el país. Ésta tuvo lugar en el Museo STRAAT de Ámsterdam donde, además de la liturgia monárquica, también inauguró una exposición sobre diez muralistas de nuestro país y del país del noroeste europeo.

La Reina Letizia eligió un sobrio vestido de color azul, firmado por diseñador Mohamed Benchellal. El mismo nombre, curiosamente, por el que la reina Máxima de Holanda apostó durante el debut de su hija Amalia en el Prinsjesdag, allá por 2020. Como complementos, su Majestad optó por unos pendientes en forma de plumas, realizados con diamantes talla brillante y baguette, que pertenecieron a su suegra, Doña Sofía. La emérita recibió las joyas como regalo del sultán de Omán durante la década de los años ochenta. En concreto, en 1985.