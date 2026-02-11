Casi un mes después de la muerte de la princesa Irene, la Reina Sofía ha retomado su agenda oficial con una visita al Banco de Alimentos de Vizcaya. Vestida de negro pero tranquila y sonriente, doña Sofía ha recorrido las instalaciones y ha podido conocer las últimas novedades de la organización, a la que la Fundación Reina Sofía ha hecho recientemente una donación.

Para la madre del monarca ha sido su primer compromiso público después de perder a su hermana, la princesa Irene de Grecia, a mediados del mes de enero. La muerte de la princesa ha supuesto un duro varapalo para ella, pero no ha sido el único. De hecho, antes de terminar el año, doña Sofía también afrontó la muerte de su prima Tatiana Radziwill.

La Reina Sofía en Bilbao. (Foto: Gtres)

Un complemento simbólico

Para esta vuelta a la actividad, la madre del monarca ha apostado por un estilismo en color negro, símbolo del período de luto que está atravesando. Doña Sofía ha llevado un pantalón oscuro, combinado con una blusa y una chaqueta a tono. El único toque diferencial del look lo ha puesto la bufanda que ha llevado colocada sobre los hombros.

Se trata de una prenda en estampado de cuadros en blanco y negro que ya le habíamos visto en otras ocasiones y que ha llamado especialmente la atención por otra de las veces que la llevó.

La Reina Sofía en Bilbao. (Foto: Gtres)

Si echamos la vista atrás podremos comprobar que la Reina Sofía también llevó este complemento en otra cita relacionada con el rey Constantino de Grecia. La madre de Felipe VI eligió esta bufanda para el homenaje en recuerdo de su hermano que se celebró en Atenas en enero de 2024, un año después de su muerte.

En aquella cita estuvieron presentes varios miembros de la familia real de Grecia, como los príncipes Felipe y Nina, el príncipe Nicolás y su entonces esposa, Tatiana Blatnik, la princesa Irene, el príncipe Pablo o la reina Ana María. También asistieron las infantas Elena y Cristina, que quisieron acompañar a su madre y a su tía en este acto en recuerdo del último rey de los griegos.

La Reina Sofía e Irene de Grecia en el funeral de Constantino de Grecia. (Foto: Gtres)

No se conocen detalles concretos sobre esta bufanda que la Reina Sofía ha recuperado para este primer acto tras la muerte de su hermana, pero el hecho de que también la llevara en el homenaje al rey Constantino hace pensar que se trata de un complemento que tiene un fuerte peso emocional en su armario.

Una agenda en pausa

A pesar de que doña Sofía ya ha retomado sus compromisos con esta visita a Bilbao, de momento la Casa de S.M. el Rey no ha dado más información sobre sus planes de cara a las próximas semanas. La Reina Sofía ha estado muy apoyada por sus seres queridos en este duro trance, pero para ella es importante poder volver a la normalidad y seguir participando en la agenda oficial.