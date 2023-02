Los Reyes llevan tan solo 24 horas en Angola, y sin embargo, ya han dejado huella en el país sudafricano. Era el pasado lunes, 6 de febrero, cuando Sus Majestades aterrizaban en el aeropuerto de Luanda para dar pistoletazo de salida a su primer viaje de Estado en esta parte del continente africano, aunque no era la primera vez que se desplazaban hasta él. No obstante, no ha sido hasta esta misma mañana cuando Don Felipe y Doña Letizia han iniciado su agenda oficial prevista, participando en una ceremonia de bienvenida en el Memorial Agostinho Neto, para posteriormente reunirse con el Presidente, João Manuel Gonçalves Lourenço y la Primera Dama, Ana Afonso Dias, en el Palacio Presidencial.

Sin embargo, el plato fuerte ha llegado durante esta misma tarde en torno a las 18:00 horas, cuando el Rey Felipe y su esposa han reaparecido para inaugurar la exposición de Joan Miró, llevando a cabo después una recepción a la colectividad española en Angola, que gira en torno a las 500 personas registradas. Una velada en la que el monarca y la consorte tendrán oportunidad de conocer a los españoles que residen en Luanda y alrededores y que han hecho de Angola su nuevo hogar, pudiendo intercambiar experiencias con ellos y haciendo una toma de contacto que probablemente sea beneficiosa para el futuro comercial de España y del país de Sudáfrica.

En una ocasión tan especial, como era de esperar, Doña Letizia ha hecho uso de sus mejores galas al enfundarse en un look de lo más elegante, compuesto por un conjunto basado en una blusa blanca cruzada con escote a pico, a juego con una falda asimétrica en color negro y unos salones a tono de Carolina Herrera. Una combinación sofisticada con toques de los años 20 con la que la Reina ha combinado dos prendas atemporales que han dado lugar a un outfit en clave working muy acertado para la cita que estaba teniendo lugar junto a un moño desenfadado a media altura.

De esta manera, la ex periodista ha vuelto a demostrar su exquisito gusto estilístico, el cual está quedando bastante claro durante todo este viaje exprés. Y es que, mientras que ayer se decantó por un conjunto de lo más primaveral y fluido, esta misma mañana la Reina ha apostado por las tendencias más arraigadas a España al optar por un vestido de lunares con tintes flamencos, un must have firmado por el sevillano José Hidalgo, ideal para las altas temperaturas propias de África en estas fechas.

No será hasta mañana, miércoles 8 de febrero, cuando los Reyes pongan fin a su viaje de Estado a Angola por separado. En primer lugar, el soberano inaugurará el encuentro empresarial Anngola-España, mientras que, por otro lado, la consorte visitará la Maternidad Lucrecia Paím hasta que ambos vuelvan a reencontrarse para dirigirse a la Asamblea Nacional angoleña, llevando a cabo a mediodía una despedida oficial en el Palacio Presidencial para poner el broche de oro a esta escapada y regresar a su tierra natal habiendo tendido puentes con el país en cuestión.