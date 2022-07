A pocos días de que empiece la Copa del Rey de vela en Mallorca, las incógnitas sobre el futuro más próximo del Rey Juan Carlos se multiplican. Desde hace ya varios años que el padre de Felipe VI no visita la isla, sobre todo, a raíz de que abandonara España en el verano de 2020. Sin embargo, su reciente regreso puntual al país abría la posibilidad de que este verano pudiera disfrutar de una de sus grandes pasiones, eso sí, en Sangenjo.

Parece que esto no va a ser así. Tras su vuelta hace algunas semanas en su primer viaje a España, la realidad es que no hay noticias de que vaya a pasar tiempo aquí, mucho menos en Mallorca. De hecho, según se ha publicado, doña Sofía sí que ha podido disfrutar de la compañía de algunos de sus nietos en Marivent, donde también han estado las Infantas Elena y Cristina. Un viaje exprés que se ha producido antes de la llegada de los Reyes y sus hijas, prevista para antes de este fin de semana.

Sin noticias todavía de los planes del Rey Juan Carlos para este segundo verano lejos de casa, la realidad es que son varias las citas que el padre de Felipe VI va a perderse y a las que seguro que le gustaría ir. Más allá del caso puntual de Mallorca -que en ningún caso se contemplaba como opción-, lo cierto es que la localidad gallega de Sangenjo va a ser el escenario de varias citas náuticas. Regatas en las que no va a estar presente don Juan Carlos, que ya tuvo la oportunidad de navegar el pasado mes de mayo, cuando voló a Vigo desde Abu Dabi. Una de ellas, por ejemplo, la 7ª Regata Rey Juan Carlos I, prevista para el mes de septiembre. A pesar de que por ahora no se ha confirmado si el anterior monarca volverá pronto a España, todo hace pensar a que no será así, dada la polémica que generó su último viaje.

Una visita en la que el padre de Felipe VI hizo una parada de varias horas en el Palacio de la Zarzuela antes de regresar a Emiratos y que ha sido muy criticada por varios sectores. De hecho, parece que las críticas relacionadas con este viaje ha sido determinante para que el anterior monarca no tenga la oportunidad de regresar de manera próxima.

Lo que no se sabe es si tanto la Infanta Elena como la Infanta Cristina tienen pensado visitar a su padre, al igual que han hecho ahora con su madre, la Reina Sofía. No hay que olvidar que la pasada Semana Santa, coincidiendo además con la vuelta de la Princesa Leonor a España en unas vacaciones escolares, la duquesa de Lugo y la exduquesa de Palma viajaron a Abu Dabi con varios de sus hijos. Una visita de la que trascendieron algunas fotografías en las que se veía al padre de Felipe VI feliz, con buen aspecto y rodeado de sus hijas y algunos de sus nietos.