Quedan tres meses para que se celebre la Coronación del Rey Carlos III en Londres y, como es lógico, en el Reino Unido ya han comenzado los preparativos para la que será, sin duda, una de las jornadas más importantes de las últimas décadas. No en vano, la última ceremonia de estas características fue hace más de setenta años y, desde entonces, las cosas han cambiado mucho.

Poco a poco van trascendiendo algunos detalles de cómo va a ser la celebración, que se espera moderna, inclusiva y menos multitudinaria que la de Isabel II. Una ceremonia en la que, además del Rey Carlos III, también será coronada su reina, Camila Parker-Bowles, algo que no sucedía desde el abuelo del actual monarca, Jorge VI, dado que al duque de Edimburgo nunca se le coronó.

Hace algunos días, desde el Palacio de Buckingham ya hicieron públicos algunos detalles sobre cómo iba a ser la ceremonia, así como el resto de eventos previstos para el fin de semana del 6 de mayo, fecha elegida para la Coronación del Rey Carlos y ahora se ha lanzado la página web oficial de esta importante cita.

Este lunes, el Departamento Digital, Cultura, Medios y Deportes ha presentado la nueva página web dedicada exclusivamente a la ceremonia de Coronación del Rey Carlos. La elección de la fecha para el lanzamiento de esta web no es casual, sino que coincide con el aniversario de la subida al trono de la Reina Isabel, el 6 de febrero de 1952, tras la muerte de su padre, Jorge VI.

En esta página web se ofrecen todos los detalles de la ceremonia de Coronación del Rey Carlos III, pero también otra información relativa a las actividades que se van a organizar los días previos y posteriores. Además, haciendo gala del peculiar sentido del humor de los británicos, este departamento del Gobierno también ha compartido una lista de reproducción oficial de la Coronación en la plataforma Spotify. Una lista de dos horas de música que incluye temas como Come Together de los Beatles y canciones de artistas como Coldplay, David Bowie, Ed Sheeran, Ellie Goulding, George Ezra, Harry Styles, Queen, Jeff Beck, Rod Stewart, Sam Ryder, Spice Girls, The Kinks, The Who y Tom Jones. El último tema de la lista es la canción King, del grupo Years & Years, sin duda, un toque muy apropiado para el contexto.

Fue el pasado mes de octubre cuando el Palacio de Buckingham anunció que la Coronación del Rey Carlos y su esposa se celebraría el primer sábado de mayo. Los Reyes serán coronados en un ritual religioso por el Arzobispo de Canterbury en la Abadía de Westminster y saldrán con otros miembros de la Familia Real al balcón del Palacio de Buckingham después del servicio. Aunque ya se conocen muchos detalles, todavía quedan algunas dudas por despejar, como la presencia del duque de Sussex y su esposa, a pesar de que se sabe que el deseo del Rey es que su hijo menor esté presente en este importante día.