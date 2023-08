El verano está a punto de acabar y, como es lógico, son muchos los que apuran los días de vacaciones para disfrutar de sus lugares favoritos. Una de figuras destacadas del panorama nacional que todavía se encuentra en su destino predilecto para descansar es la Reina Sofía. Después de la marcha de los Reyes y sus hijas, la madre de Felipe VI sigue en el Palacio de Marivent. Allí doña Sofía es donde se siente más cómoda, por lo que no duda en alargar sus estancias lo máximo posible.

La Familia Real en Mallorca este mes de agosto. / Gtres

Aunque no se la veía desde que disfrutó de una salida al cine con los Reyes, la Princesa Leonor y la infanta Sofía, poco antes de que Leonor se incorporase a la AGM de Zaragoza, la madre de Felipe VI ha aprovechado para disfrutar de una distendida cena en compañía de su grupo de personas de confianza.

Vestida de manera veraniega, con un favorecedor conjunto de pantalón blanco y blusón en color azul estampado, la Reina Sofía disfrutó de una distendida velada con su hermana, la princesa Irene de Grecia, su prima Tatiana Radziwill y su marido, el cardiólogo francés Jean Henry Fruchaud.

La Reina Sofía en Mallorca con sus nietas. / Gtres

Según ha revelado el diario local Última hora, el grupo eligió el restaurante Mirador Na Foradada, ubicado en el municipio mallorquín de Deià, en pleno corazón de la sierra de Tramuntana. Un local en un enclave privilegiado, en el que los comensales pueden disfrutar de unas espectaculares vistas. De hecho, en la web del restaurante se hace referencia precisamente a esto, ya que el paisaje está considerado patrimonio mundial de la UNESCO.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miradors Na Foradada (@miradorsnaforadada)

Tal como se ha podido saber, la cena tuvo lugar el pasado sábado por la tarde, momento ideal para disfrutar de las maravillosas puestas de sol que se ven desde el local. La madre de Felipe VI y sus acompañantes pidieron gazpacho de tomates y tostones, lo que deja claro su preferencia por platos con ingredientes naturales. La presencia de la Reina Sofía pasó desapercibida hasta prácticamente el final, aunque la madre de Felipe VI no dudó en fotografiarse con el personal del local antes de marcharse.

Los Reyes y doña Sofía en el Palacio de Marivent. / Gtres

En estos últimos días de verano, doña Sofía también ha visitado los jardines de Alfabia, donde tuvo lugar el tradicional posado de la Familia Real a comienzos de su estancia en la isla. Asimismo, la Reina Sofía ha aprovechado para pasear por el centro de Palma y otras zonas de la isla, aunque no han trascendido imágenes de estas escapadas. Por ahora no se sabe cuándo la madre de Felipe VI regresará a Madrid y cuál será su próximo compromiso tras estas vacaciones, en las que, a pesar de las especulaciones, no se ha producido el tan comentado reencuentro entre los miembros de la familia de Felipe VI.