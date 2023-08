La decisión de la reina Letizia que ha puesto en un apuro al príncipe Guillermo

El príncipe Guillermo y Kate Middleton han tomado una decisión que les ha situado en el centro de la polémica, decisión que ha convertido a la reina Letizia en protagonista de una buena noticia. La mujer de Felipe VI, acompañada de su hija Sofía de Borbón, viajará a Australia para ver la final del Mundial de fútbol femenino, que se celebrará en el Sydney Football Stadium. Es la primera vez que ‘La Roja’ llega tan lejos capitaneada por mujeres y Letizia Ortiz será testigo del resultado.

El príncipe de Gales y su mujer no estarán presentes, a pesar de que la Selección de Inglaterra se juega todo a una carta. Se enfrentará a la Selección Española y hay mucha expectación, pero desde Kensington Palace han confirmado que el heredero al trono británico no viajará a Sidney, como sí hará la reina Letizia.

El Príncipe Guillermo en un encuentro en Londres / Gtres

Esta determinación está generando mucho revuelo porque el príncipe Guillermo es presidente de honor de la Asociación de Fútbol. Además es un gran aficionado a este deporte, de hecho lo ha practicado varias veces delante de las cámaras para promocionarlo. Todas las críticas que está recibiendo van orientadas en el mismo sentido: aseguran que si fuese una final masculina sí se habría trasladado a Australia. Lo que ha llamado la atención es que Kate Middleton, a la que también le gusta el fútbol, no haya seguido los pasos de doña Letizia.

El extraño comportamiento del príncipe Guillermo

Nadie entiende la ausencia del marido de Kate Middleton y la Casa Real británica tampoco ha dado ningún tipo de explicación, solo ha confirmado que no habrá ninguna representación oficial. La Selección femenina de Inglaterra ha llegado muy lejos y a todo el mundo le ha extrañado la falta de apoyo por parte del príncipe Guillermo. Otro de los aspectos a tener en cuenta es que el partido final se celebra en Australia, uno de los países que forma la Mancomunidad de Naciones. Sería una buena oportunidad para crear vínculo con los Estados hermanos, pero han declinado viajar hasta allí.

El Príncipe Guillermo y Catalina de Gales / Gtres

Desde Kensington Palace no han dado demasiados detalles, pero algunos diarios como The Telegraph ya han lanzado sus propias teorías. Siguiendo la información aportada por la fuente anterior, Guillermo de Gales podría haber rechazado viajar a Australia debido a la distancia, pero este dato no está confirmado por la Casa Real.

Letizia Ortiz vuelve a triunfar

Las críticas que está recibiendo Guillermo de Gales le han situado en una posición muy compleja. Son muchos los que aseguran que si se tratase de la Selección masculina no le hubiera importado la distancia y se habría trasladado hasta Sidney.

La reina Letizia sonriendo / GTRES

Sin embargo, los hechos demuestran que el príncipe también ha apoyado al sector femenino del fútbol. En 2022 sí acudió a la final de la Eurocopa femenina, que se celebró en Londres. En aquel momento la selección inglesa se enfrentaba a la alemana y se alzó con la victoria. Guillermo celebró este éxito con un gran entusiasmo, abrazando a las jugadoras y entregándolas el trofeo.

Esta situación ha convertido a Letizia Ortiz en protagonista de una buena noticia. La reina no ha dudado en viajar hasta Australia para apoyar a las jugadoras españolas. De hecho no es la primera vez que la reina se interesa por el deporte femenino. Siempre que tiene ocasión aprovecha para darle visibilidad.

La respuesta del príncipe Guillermo

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Catherine Princess of Wales (@katemiddletonprincessofwales)



Guillermo de Gales ha publicado un vídeo en las redes sociales para apoyar a la Selección femenina de Inglaterra. La princesa Charlotte también ha participado en esta publicación. Con este gesto queda claro que el hijo de Carlos II estará pendiente de la final, a pesar de que no haya viajado a Sidney, cómo sí ha hecho la reina Letizia. Charlotte les ha deseado buena suerte a las jugadoras.