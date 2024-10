La seguridad, el gran problema detrás de las fotos de la Reina Letizia en bikini

El año 2007 marcó un antes y un después para la Familia Real. Una conocida revista publicó seis imágenes de doña Letizia en bikini mientras conversaba con la Reina Sofía en Mallorca. El titular era «confidencias bajo el sol de Mallorca» y no tardó demasiado tiempo en dar la vuelta al país. Hasta la fecha no se había obtenido ningún material similar Su Majestad. En aquel momento era princesa de Asturias y estaba muy protegida, pero es evidente que siempre hay brechas abiertas.

Las famosas fotos demuestran que la seguridad de la Casa Real no tuvo en cuenta todos los detalles. La periodista Marisa Martín-Blázquez, especialista en crónica social, explicó en un programa de televisión cómo se había gestado esta situación. Los paparazzo sabían cuál era la zona donde veraneaba doña Letizia y el resto de la Familia Real. Se fueron hasta allí y se armaron de paciencia, sabiendo que en algún momento podrían captar algo.

Los profesionales que hicieron las imágenes corrieron un gran riesgo. Se marcharon de la isla mucho después de perder de vista a la Reina para asegurarse de que no iban a tener problemas. Pasaron inadvertidos y lograron hacer historia. Fuentes cercanas al caso aseguran que las fotos de la mujer de Felipe VI en bikini se vendieron por 300.000 euros.

2011, la otra fecha clave

En verano de 2011 tuvo lugar una situación muy parecida. Don Felipe y Doña Letizia viajaron a las Islas Griegas durante el verano, sin saber que estaban siendo perseguidos por unos fotógrafos. Les hicieron unas fotos que ocuparon la portada de Semana. En esta ocasión salía el actual Rey en bañador y su mujer en bikini. Se les veía en la playa, disfrutando de sus hijas Leonor y Sofía.

La portada que protagonizó la Reina Letizia. (Foto: Semana)

El problema que hay detrás de todo esto es que se ha demostrado que los sistemas de seguridad no son infalibles al 100%. Hay que tener en cuenta la eficacia que han tenido Sus Majestades al afrontar el conflicto. Han tenido un comportamiento ejemplar, pues disfrutan de una relación excelente con la prensa. Hay que recordar que la Reina Letizia fue periodista, por eso comprende perfectamente cómo funciona el negocio de la información.

Mallorca no es el destino preferido de doña Letizia. La Familia Real ha fijado allí su residencia de verano y ella no ha puesto problemas al respecto, pero tiene un plan B para disfrutar de su marido y de sus hijas desde un punto de vista más relajado. Ha determinado que todos los veranos debe tener unas vacaciones privadas. Nunca (o casi nunca) se conoce el destino, al menos no trasciende a la luz pública. Sin embargo, en 2011 este secreto quedó al descubierto.