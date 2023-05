La Reina Letizia, perfecta embajadora de la moda española en Croacia

La Reina Letizia se encuentra en Croacia. Después de una semana intensa marcada por los actos de la coronación de Carlos III en Reino Unido, la esposa de Felipe VI ha hecho de nuevo las maletas, esta vez, rumbo a Croacia. Este martes, 9 de mayo, la Reina ha llegado a la ciudad de Zagreb, donde ha asistido a una cena previa al Congreso sobre Prevención de la Obesidad Infantil.

Doña Letizia se encuentra en Croacia en su papel de embajadora especial de la Nutrición de la FAO. La Reina participa en este evento, una iniciativa organizada por la Organización Mundial para la Salud (Oficina regional para Europa) y el Gobierno de la República de Croacia. En este encuentro también estarán numerosos representantes de diferentes ámbitos y expertos en la cuestión principal. Además, según ha trascendido, el congreso se enmarca en el contexto del Summit of the Spouses of European Leaders.

En su primer día en Croacia, la Reina asistió a una cena de bienvenida ofrecida por Sus Excelencias el Presidente de la República de Croacia, Sr. Zoran Milanovic y la primera dama Sanja Music, en el Palacio presidencial de la República de Croacia. Una velada en la que doña Letizia apostó por un favorecedor traje sastre de pantalón de color blanco de Carolina Herrera que recordaba al estilismo de su pedida de mano.

No ha sido hasta este miércoles cuando el congreso ha comenzado de manera oficial. Doña Letizia ha intervenido en la sesión inaugural del Congreso sobre Prevención de la Obesidad Infantil, junto con la Primera Dama de Croacia, el director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud, el ministro de Salud, Vili Beros; y el alcalde la ciudad de Zagreb.

En esta ocasión, la Reina también ha recurrido a un look de su fondo de armario. Doña Letizia ha recuperado el vestido en color azul de la diseñadora María Barragán que estrenó en el Día de la Hispanidad del año 2021. En esta ocasión lo ha combinado con unos zapatos destalonados en animal print y cartera a tono.

Asimismo, está previsto que la Reina mantenga un encuentro con el director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Sr. Hans Henri P. Kluge, y cierre el viaje con un almuerzo.

Con este viaje a Croacia, doña Letizia pone punto final a sus compromisos previstos esta semana, aunque el Rey Felipe aún tiene algunas citas oficiales más hasta el viernes, fecha en la que se espera que la Casa de S.M. el Rey publique la agenda de cara a la semana siguiente.

Las próximas semanas son especialmente importantes para la Familia Real, ya que la cuenta atrás para la vuelta a España e la Princesa de Asturias ya ha comenzado. Leonor termina las clases en torno al 20 de mayo y no será hasta mediados de agosto cuando tenga que incorporarse en Zaragoza al primero de los cursos de su formación militar. De esta manera, la heredera tendrá por delante varias semanas para disfrutar de sus seres queridos antes de emprender una nueva e importante etapa.