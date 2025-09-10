La Reina Letizia estrena el curso: vestido ‘boho’ y con nueva escudera

Aunque la Reina Letizia interrumpió sus vacaciones privadas para acompañar al Rey Felipe VI a visitar las zonas afectadas por los incendios y apoyar a los damnificados a finales de agosto, no ha sido hasta ahora cuando ha retomado su agenda de manera oficial tras el verano. Doña Letizia ha acudido a un acto en la localidad madrileña de Torrelodones y lo ha hecho acompañada por su nueva mano derecha: Marta Carazo.

Ha sido a primera hora de la mañana cuando la Reina ha llegado al centro cultural Paco de Lucía de Torrelodones, donde se ha celebrado el coloquio «Mujer, deporte y sociedad». Un debate que se ha celebrado con motivo de la segunda edición del torneo solidario de baloncesto organizado por el equipo Challenge 40 Basket.

La Reina Letizia en Madrid. (Foto: Gtres)

Aunque todas las miradas estaban puestas en esta vuelta a la agenda por parte de la Reina Letizia, que ha coincidido con la publicación de las primeras imágenes de la infanta Sofía en Lisboa en su nueva etapa universitaria, la periodista Marta Carazo se ha llevado parte de la atención. La comunicadora se incorporó al equipo del Palacio de la Zarzuela a principios de mes, pero no ha sido hasta ahora cuando por fin la hemos podido ver en un acto público.

Muy discreta y sin querer acaparar los focos, Marta Carazo se ha colocado detrás de la Reina Letizia y ha estado muy pendiente en todo momento del desarrollo del acto. Ella va a ser a partir de ahora la responsable de la agenda de doña Letizia y de otros asuntos relacionados con el día a día de la Reina.

Ella no es la única mujer que se ha incorporado recientemente al equipo de personal que trabaja con los Reyes, sino que hace algunas semanas también se anunció que Rosa Lerchundi sería, a partir de ahora, la responsable del departamento de comunicación y relaciones con los medios.

aMarta Carazo en un acto de la Reina Letizia. (Foto: Gtres)

El look de la Reina

Para esta vuelta a la agenda y con el calor todavía muy presente, la Reina Letizia ha apostado por un estilismo fresco, sencillo y en clave boho-chic. La esposa del Rey Felipe VI ha estrenado un precioso vestido de la firma Antik Batik que pertenece a una colección inspirada en Dalí y en su ciudad natal, Firgueras.

Es un modelo de color negro, son mangas, con largo midi y cinturón. Cuenta con bordados en la parte superior y a lo largo de la falda. Lo ha combinado con unas alpargatas de cuña media con cintas en color blanco, su calzado preferido para el verano. Además, ha llevado un bolso blanco de Carolina Herrera, el modelo Initials Insignia, que tiene en varios tonos. En cuanto a las joyas, la Reina ha elegido, además de su inseparable sortija de Coreterno, unos pendientes de aro dorados.

La Reina Letizia en Madrid. (Foto: Gtres)

La agenda de la semana

Se espera que doña Letizia retome su agenda este jueves en Madrid, donde asistirá a un congreso sobre trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Ya el viernes viajará a La Rioja para la inauguración del curso escolar