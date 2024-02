La reina Camila actualiza el estado de salud de Carlos III en su último acto oficial

El rey Carlos III se ha posicionado en el centro de la noticia tras comunicarse, mediante un escrito oficial de Palacio de Buckingham, su último diagnóstico médico en el que se señala que padece cáncer. Así, el Monarca se mantendrá alejado, durante un tiempo indefinido, de la esfera pública, delegando sus compromisos profesionales en el heredero al trono, el príncipe Guillermo, su hermana, la princesa Ana, y su mujer, la reina Camila. Precisamente esta última ha protagonizado este jueves su primer acto oficial tras conocerse la enfermedad del soberano.

La reina Camila en una velada musical celebrada en la catedral de Salisbury/ Gtres

Ha sido en un evento musical celebrado en la catedral de Salisbury donde la reina Camila ha reaparecido en medio del vendaval mediático que rodea al palacio de Buckingham. La velada se ha festejado con motivo de destacar el trabajo que realizan las diferentes organizaciones benéficas locales. Allí, de acuerdo con diferentes tabloides ingleses, la esposa del Monarca ha roto su silencio ante las cámaras y ha proporcionado la primera actualización sobre el estado de salud de Carlos III, asegurando que, dentro de la gravedad y las circunstancias «le va extremadamente bien». Al mismo tiempo, ha querido agradecer la cantidad de mensajes de cariño que han recibido desde que saltó la noticia: «Estamos muy conmovidos por todas las cartas y mensajes», decía.

Con esta aparición, la reina Camila ha dejado claro que no interrumpirá su agenda durante el tratamiento médico del rey Carlos III. Así, continuará con su actividad y con su compromiso a la corona, ya que, por ahora, su actividad será más vital que nunca de cara a la institución. Al mismo tiempo, estará al lado de su esposo, entregándole todo el apoyo y el cariño que necesita en esta complicada situación.

Camila, el gran apoyo de Carlos

Cabe recordar que fue el martes cuando protagonizó, junto a su marido, las primeras imágenes tras salir a la luz la enfermedad del Monarca. A la salida de Clarence House, en Londres, el matrimonio se dejó fotografiar sonriente y aparentemente tranquilo en medio del vendaval mediático que ha supuesto el revés de salud del hijo de la Reina Isabel II. De acuerdo con lo publicado por la prensa británica, dicha salida se producía con el objetivo de trasladarse hasta el Palacio de Buckingham, donde posteriormente cogieron un helicóptero para dirigirse hasta Sandrigham, la exclusiva residencia donde Carlos III se refugia, por ahora, para tratarse del cáncer. Se trata de una casa de campo que pertenece a la familia real británica desde el siglo XIX.

El Rey Carlos III y Camila saliendo de Clarence House / Gtres

Estas fotografías llegaron tan solo unas horas después de producirse el encuentro entre el rey y su hijo, el príncipe Enrique, quien no dudó en viajar desde Los Ángeles hasta Londres para reencontrarse con su progenitor tras enterarse del diagnóstico de cáncer que padece. El hijo menor del soberano, al igual que Andrés de York, no participarán en ninguna de las funciones oficiales que no pueda desempeñar Carlos III durante su tratamiento, ya que ambos se encuentran desvinculados de todo lo relacionado con la Corona británica.