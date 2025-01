Hasta la mismísima Kate Middleton tiene un pasado. Pertenecer a la realeza no borra las fiestas de juventud que parece que la princesa de Gales vivió junto a Laura Warshauer. Se trata de una cantante estadounidense que conoció a la royal en su etapa universitaria. El pasado 17 de noviembre publicó una imagen que acompañó del siguiente texto: «Muchos de vosotros habéis estado haciendo preguntas sobre esta foto, así que he pensado empezar a compartir un poco más sobre mis historias de ese momento mágico en St Andrew’s. Realmente era una burbuja en la que todos estábamos, nos sentíamos lejos del mundo exterior».

Kate Middleton junto a Laura Warshauer en su época universitaria. (Foto: Instagram)

La cantante, que tiene cerca de 65.000 seguidores en redes sociales, ha explicado el momento en el que se tomó aquella fotografía. «Recuerdo esa fiesta como si fuera ayer, las dos estábamos en el primer año de universidad celebrábamos su 19 cumpleaños», relata Laura. Parece que quiere sacar rentabilidad de la situación, ya que también compuso una canción dedicada a la pareja bajo el título ‘To Will and Kate, meet me at exit 109’. «Recuerdo haber vivido contigo en el dormitorio de primer año, cenas de domingo en el tercer piso del dormitorio, platos de papel y tenedores de plástico…», así arranca el tema dedicado a los príncipes de Gales.

Kate Middleton y Laura Warshauer en su época universitaria. (Foto: Instagram)

Parece que Laura fue una de las amigas más cercanas de Kate durante la carrera. La joven nació en Nueva Jersey y se enamoró de la música cuando era una niña, y ahora se dedica a actuar en festivales de la talla de Rock in Rio o Lollapalooza, tal y como explica en su cuenta de Instagram. Cuando la cantante volvió a Estados Unidos perdió el contacto con Kate y Guillermo. «Recuerdo que pensé ‘guau’ la primera vez que conocí a Kate. Era tan encantadora», explicó Laura a la revista People. En cuanto al príncipe Guillermo desveló que «cuando estaba cerca, no te fijabas en él. Podía pasearse como un joven normal y corriente y la gente no le daba demasiada importancia a su presencia».

Kate Middleton y Guillermo. (Foto: Gtres)

La Universidad St. Andrew’s cambió el destino de Kate Middleton para siempre. La royal se matriculó en Historia del Arte, y siempre destacó por sus buenas notas y su disciplina a la hora de estudiar. Allí conoció al príncipe Guillermo, y lo que nació como una amistad terminó convirtiéndose en algo más. Poco a poco se fue ganando el corazón de los ingleses hasta convertirse en una de las figuras más queridas de la Familia Real británica. La encuesta realizada por Ipsos UK en 2024, reveló que el 38% de los británicos señalan a Kate como su favorita. En segundo lugar estaba su marido, el príncipe Guillermo, seguido de su tía Ana. Este cariño se ve reflejado en las muestras de cariño que ha recibido Kate tras hacerse público que padecía cáncer.