Don Felipe y doña Letizia tienen la tradición de disfrutar del día de Reyes en casa de Jesús Ortiz. El padre de la Reina prefiere pasar desapercibido y son contadas las ocasiones en las que hemos podido verle en algún acto público, algo que no ocurre con su ex mujer, Paloma Rocasolano, que no suele perderse los eventos relacionados con sus nietas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. El suegro del Rey Felipe VI hace años que mantiene una relación con Ana Togores, quien también procura mantenerse lejos del foco mediático.

Jesús Ortiz junto a su mujer, Ana Togores. (Foto: Gtres)

Tras divorciarse de Paloma Rocasolano, el padre de doña Letizia comenzó una relación con la periodista Ana Togores. Se casaron en marzo del año 2004 en una boda civil, dos meses antes del enlace matrimonial de los Reyes en La Almudena. Ana y Jesús estudiaron Ciencias de la información en la Universidad Complutense de Madrid, y sus caminos se cruzaron en Radio Nacional Española. La madrastra de la monarca comenzó con unas prácticas en el informativo y terminó incorporándose a la plantilla de la citada radio. A principios de 1990 cambió su trabajo en la emisora para convertirse en consultora senior en Estudio de Comunicación, donde se especializó en comunicación interna y externa de empresas internacionales. Se describe en su perfil de LinkedIn como «experta en comunicación institucional, con más de 10 años de experiencia en la consultora Estudio de Comunicación y 20 en el Consejo General del Notariado, donde dirijo el departamento de comunicación y la revista externa «Escritura Pública»».

Ana Togores y Jesús Ortiz. (Foto: Gtres)

Actualmente trabaja en el Consejo General del Notariado, donde lleva más de dos décadas. Aunque Ana no asistió a la boda de doña Letizia y don Felipe, ha estado presente en otras celebraciones familiares como la Primera Comunión de la princesa Leonor y la infanta Sofía. Aunque es una gran desconocida, se sabe que es madrileña de nacimiento y la menor de tres hermanos. Su padre, Patricio Togares, fue coronel, y los hermanos de Ana siguieron sus pasos en el terreno profesional.

La Reina Letizia, Ana Togares y Jesús Ortiz en la Comunión de la princesa Leonor. (Foto: Gtres)

Por su parte, Paloma Rocasolano también está viviendo su historia de amor junto al empresario inglés Marcus Brandler, que mantiene un perfil bajo de cara a los medios de comunicación. El pasado mes de agosto, la madre de la Reina Letizia dejó atrás su piso abuhardillado de Madrid para poner rumbo a un pequeño pueblo situado en Cartagena (Murcia), un traslado que hizo acompañada por su actual pareja. Su relación comenzó en el año 2021 y ambos están felices con esta nueva vida retirada del ruido de la capital. Además, esta zona de Murcia cuenta con una gran colonia de británicos con los que el novio de Paloma habrá estrechado lazos. Aunque ya no vive en Madrid, esta Navidad hemos podido ver a la suegra del Rey disfrutando de las luces navideñas de la capital junto a una de sus nietas.