El 22 de julio de 2013, Catalina Middleton y el príncipe Guillermo dieron la bienvenida a su primer hijo, el príncipe Jorge, en el Hospital St. Mary de Paddington. El primogénito de los entonces duques de Cambridge recibió ese nombre por dos figuras importantes de Palacio, el abuelo y el padre de la Reina, Jorge V y Jorge VI. Mañana se cumplirán 10 años de su nacimiento y ya han trascendido algunos detalles de cómo será su celebración.

Si bien es cierto que se desconoce exactamente la forma en la que festejará su nueva vuelta al sol, los medios británicos han apuntado que se podría tratar de una fiesta privada y de lo más familiar. La realidad es que no es la primera vez que el príncipe Jorge invita a sus amigos a casa, pero su cumpleaños siempre cae en temporada estival, por lo que no se descarta que aproveche para realizar algún viaje con sus padres y sus hermanos, Carlota y Luis.

El príncipe Jorge y el príncipe Luis en el Trooping the colour / Gtres

Los príncipes de Gales siempre han sido muy discretos con los cumpleaños de sus hijos, nunca han publicado nada de estas celebraciones ni han dado detalles sobre la forma de soplar las velas. Sin embargo, esto podría cambiar puesto que el príncipe Jorge está cogiendo cada vez más protagonismo en la agenda oficial de sus padres. «Estamos empezando a verlo mucho más en público en estos días, pero todavía están muy interesados ​​​​en mantenerlo como propiedad privada en lugar de propiedad pública. Sus padres han sido increíblemente prácticos y han seguido una educación muy similar a la que Catalina habría tenido con sus hermanos, una familia muy unida… Se están enfocando mucho en el valor de la familia», ha explicado Mirror. Eso sí, se espera que Catalina Middleton continúe con la tradición de fotografiar este momento para la posteridad.

El príncipe Jorge sonriendo / Gtres

Los planes del príncipe

Pero no se trata de un cumpleaños cualquiera, sino de su décima vuelta al sol. Una fecha muy importante en la que, según han apuntado los medios británicos, podría celebrar de una manera de lo más especial. Tal y como Catalina Middleton reveló, la noche de antes del cumpleaños de sus pequeños suele hornear un pastel casero, algo que seguro hará en esta ocasión. «Me encanta hacer el pastel. Se ha convertido en una especie de tradición que me quede despierta hasta medianoche con cantidades muy grandes de mezcla para pastel y glaseado. Hago demasiado, pero me encanta», confesó en 2019 durante una entrevista en A Berry Royal Christmas.

El príncipe Jorge y la princesa Carlota en Wimbledon / Gtres

Una de las posibilidades que se ha barajado es que la familia quiera pasar este día en Anmer Hall, su hogar en Norfolk. Sin embargo, no se ha descartado la opción de hacer un viaje exprés por Reino Unido o, incluso, por el extranjero, llevándose la Isla Tresco todas las papeletas. Y es que, no sería la primera vez que los príncipes de Gales ponen tierra de por medio para celebrar el familia un cumpleaños, pues ya en 2019 se desplazaron hasta la isla caribeña privada de Mustique para festejar la nueva vuelta al sol de la princesa Carlota.