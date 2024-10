El príncipe Harry desvela una de estrategia que sigue con su hija Lilibet

El príncipe Harry ha viajado a Londres para presidir la entrega de premios de una organización con la que lleva varios años implicado. Un viaje en el que no ha estado acompañado por su esposa, Meghan Markle, que lleva mucho tiempo sin pisar el Reino Unido -más allá de haber hecho una escala hace algunos meses-. El duque de Sussex se ha mostrado muy sonriente en esta visita, en la que no se ha encontrado ni con su padre ni tampoco con su hermano. Aunque la situación con Guillermo sigue siendo muy tensa, no tanto con el rey Carlos III, que se encuentra en Escocia.

Durante este viaje exprés al Reino Unido, el príncipe Harry ha participado en varios actos relacionados con la organización benéfica WellChild, entre ellos, la entrega de premios que se ha celebrado en la capital británica. A pesar de que tanto él como su esposa son bastante celosos de su intimidad y rara vez se pronuncian sobre cuestiones relacionadas con sus hijos, en esta ocasión el duque de Sussex ha hecho un inesperado comentario sobre su hija menor, la princesa Lilibet.

El príncipe Harry en Londres. (Foto: Gtres)

Ha sido en un encuentro privado con varios de los niños premiados por la organización en años anteriores. Una cita en la que se ha visto al príncipe en actitud relajada y muy feliz. La reunión se ha desarrollado en un lugar que no ha trascendido a los medios, debido precisamente a la preocupación que el hijo menor del rey Carlos III tiene por la seguridad. Motivo por el que, además, tampoco viajan al Reino Unido sus hijos o su mujer y por el que emprendió una cruzada legal contra el Gobierno de la que no ha obtenido el resultado que esperaba.

Durante el encuentro, el duque de Sussex ha coincidido con un niño al que también tuvo la oportunidad de ver hace algunos años, en 2019. El pequeño llevaba una jirafa de peluche que llamó la atención del príncipe, que no ha dudado en preguntarle por ella, convencido de que era el mismo peluche que portaba cuando le vio hace cinco años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de WellChild (@wellchild)

Un detalle que ha servido para que Harry cuente un detalle de la rutina de su hija menor: «¿Es la misma?, ¡es increíble! Todos los padres tienen algún repuesto. Nosotros tenemos al menos seis de repuesto», ha contado el duque de Sussex. Según ha explicado, su hija Lilibet también tiene un juguete así que le encanta. Un comentario con el que el duque de Sussex ha revelado que la princesa Lilibet también tiene un peluche preferido y que, además, ellos guardan varios peluches iguales por si acaso la pierde o se estropea, para que no se encuentre nunca sin él.

Harry lleva siendo patrocinador de WellChild desde hace más de tres lustros y tiene una fuerte vinculación con la organización. Ha asistido de manera regular a las ceremonias de entrega de los galardones, pero, además, está al tanto de todas sus inciativas y actividades. En su intervención en la gala, el duque de Sussex dijo que estos premios nunca dejan de inspirarle, «porque las historia de jóvenes que que luchan contra las adversidades, viviendo vidas llenas de procedimientos médicos, ingresos hospitalarios y esperas constantes, nos recuerdan a todos la fortaleza del espíritu humano».