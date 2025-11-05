El príncipe Guillermo recrea la imagen más icónica de Lady Di durante su viaje a Brasil

El príncipe Guillermo ha demostrado que sigue teniendo muy presente a su madre, Lady Di, durante un reciente viaje que ha hecho a Brasil con motivo de la entrega del Earhtshot Prize. Una cita muy importante que reunirá a una gran cantidad de celebrities internacionales, y durante la que ha aprovechado para visitar Rio de Janeiro. De hecho, ha recreado la misma imagen que protagonizó en 1991 la entonces princesa de Gales.

Hace 34 años, Lady Di acompañaba a su marido, Carlos III, en el que sería uno de sus últimos viajes juntos. Y es que apenas un año después, la pareja hacía pública su separación. Durante esa extensa gira por Brasil, que les llevó hasta Brasilia, São Paulo, la ciudad amazónica de Carajás y a Río de Janeiro, Diana consiguió acaparar todas las miradas.

El príncipe Guillermo posa junto al Cristo Redentor. (Foto: Gtres)

La icónica imagen de Lady Di en 1991

Sobre todo, porque la princesa se dejaba fotografiar abrazando a niños con sida. Un gesto que fue de lo más significado, sobre todo por lo que implicaba en una época en la que dicha enfermedad estaba muy estigmatizada. De esta forma, Lady Di demostró que empatizaba directamente con los enfermos, además de llamar a una mayor concienciación mediante visitas a pequeños pacientes seropositivos en hospitales y orfanatos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Imágenes & videos históricos 📽️ (@historiasconimagenes)

Aprovechando su estancia en Río, la madre del príncipe Guillermo no dudo a la hora de posar junto al Cristo del Corcovado, situado en el cerro que lleva ese mismo nombre. Desde allí, las vistas son realmente impactantes, por lo que Diana no quiso perder la oportunidad de tomarse una imagen que pasaría a la historia. Tanto es así, que su hijo ha querido recrearla nada menos que 34 años después.

Por su parte, Guillermo no solo ha aprovechado para posar a los pies de la famosa estatua, sino que también ha podido conocer a los 15 finalistas del Earhtshot Prize. De ese modo, le hemos visto tanto a los pies del Cristo Redentor, como echando un vistazo al espectacular paisaje desde el mirador. De hecho, ha contado con la gran ventaja de poder hacerlo a solas durante unos 45 minutos. Algo que no suele ser habitual, ya que este punto es uno de los más concurridos de la ciudad brasileña.

El príncipe Guillermo durante su visita a Río de Janeiro. (Foto: Gtres)

Guillermo en Brasil, y Kate Middleton en Windsor

Durante la jornada, el heredero al trono británico también ha tenido la oportunidad de visitar el estadio de Maracaná, así como de realizar varias actividades en la playa de Copacabana o conocer el entorno de algunos pueblos indígenas. Próximamente, el hijo de Carlos III también tiene previsto desplazarse hasta Belém, donde representará al rey en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático COP30.

El príncipe Guillermo durante su visita a Brasil. (Foto: Gtres)

Sin embargo, su esposa Kate Middleton no le ha acompañado en esta aventura, habiéndose volcado por completo con su mudanza a Forest Lodge. Pese a que la pareja no tenía previsto abandonar Adelaide Cottage hasta este próximo 5 de noviembre, adelantaron sus planes durante las vacaciones escolares de sus tres hijos. Así, estarían encantados por poder estrenar esta nueva vivienda, e incluso ofrecieron una fiesta de agradecimiento a los constructores y al personal que les ayudaron a mudarse antes de tiempo. Un gesto que también supone una despedida a los meses más complicados de su vida.