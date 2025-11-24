Esto es lo que opina la prensa internacional del almuerzo de reencuentro de la familia del Rey

Después de los actos oficiales en el Palacio Real y en el Congreso de los Diputados, la Familia Real y varios miembros de la familia del Rey han celebrado el 50º aniversario de la restauración de la monarquía en España con un almuerzo privado en el Palacio de El Pardo. Una estrategia similar a lo que ya se hizo hace algunos años con motivo del 18 cumpleaños de la princesa Leonor. En aquel momento se marcó de manera tajante la diferencia entre el ámbito institucional y el familiar, sobre todo, en un momento en el que la imagen del Rey Juan Carlos estaba muy cuestionada.

Más de dos años después, la familia del Rey se ha vuelto a reencontrar en el Palacio de El Pardo. Un reencuentro que se ha producido pocos días después de que en Francia se hayan publicado las memorias del Rey Juan Carlos. Un libro en el que el padre de Felipe VI hace unos comentarios bastante desafortunados sobre su relación con la Reina Letizia.

El Rey Juan Carlos saliendo del Palacio del Pardo. (Foto: Gtres)

Este sábado todas las miradas estaban puestas en los alrededores de El Pardo. No solamente para comprobar quiénes asistían a la fiesta, sino también intentar recabar algún detalle de lo que ha sucedido en el interior, sobre todo, en lo que respecta al encuentro entre el Rey Juan Carlos y doña Letizia.

La reacción internacional al reencuentro

A pesar de que no han trascendido muchos detalles, la prensa internacional sí que se ha hecho eco del reencuentro. Medios alemanes, franceses e ingleses han recogido las imágenes de la reunión, con especial atención a los Reyes y sus hijas, así como a la Reina Sofía. De hecho, ella ha sido una de las grandes protagonistas de estos días, con la imposición del collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro por sus años de servicio y compromiso con España y con la Corona.

Doña Sofía saliendo del Palacio del Pardo. (Foto: Gtres)

Por ejemplo, en Francia la revista Point de Vue ha destacado que este almuerzo ha supuesto una oportunidad ideal para el reencuentro familiar. «Juan Carlos I, almuerzo en paz y en familia», han titulado en el país vecino, donde precisamente salieron a la venta primero las memorias del padre de Felipe VI. Don Juan Carlos fue el primero en llegar a la cita y, una vez más, no se quedó a dormir en Madrid.

En el reportaje publicado por Point de Vue se hace hincapié en lo sonrientes que se mostraron los Reyes y sus hijas a su llegada al almuerzo, así como la gran cantidad de personas que participaron en la cita. Entre ellas, los hijos de las infantas Elena y Cristina o la familia griega del Rey Felipe. Todos ellos quisieron celebrar el medio siglo de la restauración, pero también la entrega del toisón a doña Sofía.

La Familia Real antes de entrar en El Pardo. (Foto: Gtres)

En Alemania se ha hablado de un encuentro histórico que va más allá de una mera reunión familiar. La revista Bunte asegura que la participación del Rey Juan Carlos en la cita le dio al encuentro un significado especial y destaca que don Felipe y doña Letizia transmitieron una gran sensación de cercanía y normalidad a pesar del controvertido escenario.

Asimismo, la citada publicación pone el foco en las nuevas generaciones de la familia del Rey. Todos los nietos de don Juan Carlos y doña Sofía quisieron estar presentes en esta cita y celebraron su reencuentro. A pesar de las buenas relaciones que mantienen, no siempre tienen la oportunidad de verse. «Las generaciones más jóvenes no faltaron. Los hijos de las infantas Elena y Cristina se alegraron de reencontrarse con sus primos», aseguran desde el portal.

Invitados al almuerzo de El Pardo. (Foto: Gtres)

En el Reino Unido se ha puesto el foco en el Rey Felipe VI. El diario The Times ha publicado un artículo en el que destaca los pasos firmes que ha dado para fortalecer la imagen de la Corona en momentos convulsos. Por ejemplo, tras el paso de la DANA en diferentes zonas de nuestro país, cuando los Reyes se volcaron con los afectados.