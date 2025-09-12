El plan de Harry y Carlos de Inglaterra que incluye la vuelta de Meghan y sus hijos a Reino Unido

El príncipe Harry ha vuelto a Reino Unido después de más de un año, ocasión que también ha aprovechado para reunirse con su padre, el rey Carlos III. Lo que podría suponer un primer paso en medio de una posible reconciliación, además de anticipar otro gran movimiento para el duque de Sussex. Y es que según anuncia el Daily Mail, el rey podría reunirse próximamente con sus nietos: Archie y Lilibeth.

Este acuerdo privado entre padre e hijo habría llevado a que Meghan Markle se plantee la posibilidad de volver a Londres, ciudad que no pisa desde 2022, con motivo del fallecimiento de Isabel II. De hecho, muchas cabeceras británicas aplauden dicha decisión. «A Harry le ha encantado estar de vuelta en el Reino Unido», asegura. «Ha podido experimentar lo que era ser reverenciado y adorado como miembro de la realeza».

Ciertos expertos en realeza afirman que Harry se sentiría aislado, de ahí que haya decidido volver a casa. Además, inevitablemente también han vuelto a señalar a Meghan Markle como principal responsable del distanciamiento entre padre e hijo. Sobre todo, después de la devastadora entrevista que la pareja concedió a Oprah Wenfrey y también el documental donde exponen cómo fue su salida de la familia real. Sin embargo, ahora Harry se arrepentiría de haber dado ese paso. «Les ha estado diciendo a sus amigos que ésta no es la vida que creía haber elegido», destacan los tabloides británicos.

El príncipe Harry vuelve a Reino Unido

«El Rey quiere ser abuelo de sus nietos, lo que es un incentivo importante. Se alegró mucho cuando vinieron para el Jubileo de Platino de la Reina Isabel y pudo pasar tiempo con ellos», aseguran. Pese a ello, queda claro que el posible regreso de la duques de Sussex sigue en el aire, ya que no ha pisado el Reino Unido desde hace ya tres años. Ni siquiera cuando Kate Middleton anunció que padecía cáncer, aunque sí se llegó a especular que pudo haber mantenido una conversación telefónica con Harry, al que siempre ha estado muy unida.

Por otro lado, la situación entre Harry y Guillermo seguiría siendo bastante tensa. Y es que pese a que él ha permanecido casi todos los días en la capital, no se ha planteado en ningún momento reunirse con su hermano y su padre. «La ruptura es demasiado profunda y duradera», aseguran. «En mi opinión, no cambiará nada hasta que Harry ofrezca una disculpa pública sincera a su hermano», advierten sobre la profunda brecha existente entre ambos.

Del mismo modo, la presión que existe en torno a una reconciliación, también les ha terminado pasando factura. «Todos quieren que suceda más pronto que tarde, pero es precisamente eso lo que lo hace imposible», alegan. De momento, parece que hace falta un poco más de tiempo para que los hijos de Lady Di superen sus diferencias y volvamos a verle protagonizaron esas tiernas instantáneas del pasado.