El peluquero de Epstein confirma que le cortó el pelo a Mette-Marit: "Se veía que eran amigos"

Cada vez conocemos más detalles sobre la relación entre Mette-Marit de Noruega y Jeffrey Epstein. La desclasificación de los documentos sobre el caso del pederasta por parte de las autoridades estadounidenses han sacado a la luz numerosos datos hasta ahora restringidos a fuentes de la investigación. Fotografías, correos electrónicos y mensajes de texto que han aportado mucha información sobre el vínculo entre la princesa y el magnate y han demostrado lo estrecho y constante que era el contacto entre ambos. Una relación de la que la propia Mette-Marit habló hace algún tipo, aunque nunca dijo que era tan personal.

Entre los documentos desclasificados hay varios mensajes de texto entre Mette-Marit y Epstein, así como entre el pederasta y una de las personas con las que colaboraba, Boris Nikolic, quien también tuvo la oportunidad de conocer a la princesa y participar en varios compromisos con ella.

Jeffrey Epstein en una imagen de archivo. (Foto: Gtres)

Parte de los mensajes se centran en la organización de un viaje de Mette-Marit a Florida, en el que pudo pasar unos días en la mansión de Epstein. El magnate puso a disposición de la princesa todos los recursos a su alcance para que estuviera lo más cómoda posible. Le ofreció una habitación especial con acceso a la terraza, ya que ella fumaba entonces y él no quería humo en el interior de la vivienda. Le dijo, además, que podía disponer de todas las comodidades de la casa para disfrutar de este descanso acompañada de la gurú Myoshin Kelley, con quien ya había estado en otros desplazamientos privados. Entre los viajes que hizo con ella estaban Cachemira o La India.

Servicio de peluquería

La mansión ofrecía todo tipo de opciones para pasar el día allí sin necesidad de salir. Piscina, amplios salones, baño turco, servicio constante y un entorno privilegiado perfecto para la meditación. La propia Mette-Marit habló de cómo su profesora de yoga le había dicho que era un lugar idóneo para esta práctica, al tiempo que le escribió a Epstein que la cocina le gustaba tanto que le entraban ganas de meterse entre fogones.

La princesa Mette-Marit atendiendo a la prensa. (Foto: Gtres)

Además, puso a disposición de la esposa de Haakon de Noruega a su peluquero personal, quien ahora se ha pronunciado sobre el día que le cortó el pelo a la princesa. Se trata de Philippe Barr, quien fue peluquero personal de Jeffrey Epstein durante 15 años. Barr ha revelado a medios noruegos que tuvo la ocasión de cortarle el pelo a la princesa durante su viaje a Palm Beach.

«La recuerdo, era hermosa, una auténtica dama», ha asegurado el peluquero, que no ha tenido reparos en atender a los periodistas de VG a las puertas de su salón de belleza. De origen francés pero residente en Estados Unidos, Philippe Barr asegura que peinó a la princesa en dos ocasiones. «Me pidieron que fuer a su casa y me dijeron que le cortase el pelo a Mette-Marit», ha dicho Barr, que recuerda haber estado con ella aproximadamente media hora.

El peluquero ha comentado que la princesa tenía un aura encantadora y parecía muy segura de sí misma: «Una belleza muy escandinava y quería mantener el cabello de manera natural». Cuando terminó con ella, también le cortó el pelo a Epstein. Barr ha recordado que la sintonía entre ambos era buena, se notaba que eran amigos.

Los príncipes Haakon y Mette-Marit juntos. (Foto: Gtres).

Nunca supo nada

Barr ha confesado que nunca tuvo constancia de lo que ocurría en las casas de Epstein y, de haberlo sabido, se habría negado a trabajar para él: «Lo mantuvo en secreto. Es una locura pensarlo ahora, es casi incomprensible que todo eso haya sucedido. Nunca vi a ninguna chica que pareciera incómoda. Porque entonces la habría ayudado», ha recalcado el peluquero, con quien el pederasta siempre fue muy amable.