El papel de Letizia en los retratos de Annie Leibovitz: así se gestaron las fotografías de los Reyes

Felipe y Letizia tuvieron un miércoles absolutamente diferente a un día rutinario en sus agendas oficiales. Los Reyes bloquearon todos sus eventos para estar libres este pasado 7 de febrero. ¿El motivo? Los retratos realizados por Annie Leibovitz en el Palacio Real de Madrid. Una iniciativa que emana del Banco de España y que conmemora la primera década de reinado de ambos.

Annie Leibovitz, con los Reyes Felipe y Letizia en los Premios Príncipe de Asturias 2013 / Gtres

Paradójicamente, se cumplen también diez años del primer encuentro de la artista estadounidense con Sus Majestades, cuando fue reconocida con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades por ser una de las dinamizadoras del fotoperiodismo mundial y una de las fotógrafas más respetadas en Europa y América.

Los retratos han tenido varios hilos conductores desde que se concibió la idea hasta que se ha llevado a cabo. La elección de la norteamericana no estuvo exenta de polémica, pero desde el Banco de España se tuvo claro que debía ser Leibovitz la autora. Había varias razones de peso para elegirla a ella y así se lo han transmitido a Look en una conversación en exclusiva.

Por otro lado, ha sido la entidad quien ha pagado el alto caché que demandaba la fotógrafa: unos 160.000 euros. Una vez estén preparados los retratos, algo que sucederá cuando se sometan a un depurado y cuidado proceso de edición/posproducción, se guardará una única copia. Un ejemplar que quedará enmarcado en la galería de retratos de Reyes del emblemático edificio ubicado en el número 48 de la Calle Alcalá, en pleno corazón de Madrid.

Annie Leibovitz, autora de los retratos a los reyes Felipe y Letizia

Tanto Felipe como Letizia se han puesto a completa disposición de Annie Leibovitz, quien estuvo días antes recorriendo las estancias del Palacio Real, cerrado al público durante la pasada jornada. Por más que haya retratado a personajes clave de la historia como la reina Isabel II, los Obama, los Biden o celebridades como Rihanna, Adele, Hugh Jackman o Katy Perry, la responsabilidad de fotografiar a los Reyes de España es harina de otro costal. De hecho, cumplió un sueño cuando hace años reconoció que le apasionaría retratarlos.

Estos retratos son parte de la tradición del Banco de España de exhibir en sus galerías una colección pictórica de obras de monarcas que estuvieron involucrados en la creación del edificio bancario más conocido del país. ¿Cómo se llevó a cabo la decisión de Annie Leibovitz como autora? Desde la entidad nos cuentan que «normalmente la decisión para elegir autor la suele tomar un comité asesor del banco formado por personal experto».

Este grupo es el encargado de valorar una serie de requisitos: «Se siguen varios criterios. En este caso, se pretende abrir una galería retratos (hasta ahora solo estaba formada por pinturas) para dar presencia al campo de fotografía y abrirla a artistas internacionales. También se ha buscado dar relevancia a autoras mujeres. Antes de la elección de Leibovitz solo había dos autoras en la colección», indican.

Que no sea una artista autóctona la encargada de retratar a los Reyes de España ha creado cierta controversia. En las últimas horas han proliferado críticas hacia esta decisión, como la esgrimida por la Asociación de Fotógrafos Profesionales de España: «En España tenemos a profesionales de reconocido prestigio internacional y no entendemos que se haya recurrido a alguien de fuera», cuenta Eva Casado, presidenta de AFPE. Pero desde el Banco de España, no han titubeado y tienen claro que era la elección correcta: «En el caso Reyes, Anne es una fotógrafa de reconocido prestigio, con experiencia institucional, ganadora del Premio Príncipe de Asturias…», se defienden.

Es ahí cuando surge otra pregunta. ¿Se ha trasladado a Felipe y Letizia quién iba a ser la artífice de sus retratos? Al tratarse de un encargado con un marcado carácter protocolario, la respuesta es completamente afirmativa: «A Casa Real se le consulta siempre y si dicen que no, no se hace, pero la respuesta ha sido positiva. Es todo muy institucional», apuntan fuentes del banco. En otras palabras, los Reyes han dado luz verde a que fuera Annie Leibovitz la autora de sus retratos. En este sentido, se sabe que la Reina ha estado preparándose durante los últimos días a conciencia, junto a su estilista Eva Fernández, para mostrar su mejor cara. Para Letizia, rara vez queda algo al azar.

Retrato oficial de Felipe y Letizia en 2020 / Gtres

El retrato oficial de Felipe VI y Letizia completará la galería de retratos reales que posee la entidad. El banco se fundó en 1782 bajo el reinado de Carlos III, cuyo retrato, pintado por Goya, da el pistoletazo de salida a la colección que continúa con el resto de los monarcas españoles hasta llegar a Juan Carlos y Sofía. Pronto, habrá dos nuevos inquilinos reales.