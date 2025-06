Este viernes 13 de mayo es un día muy importante para la infanta Cristina, hija del Rey emérito Juan Carlos I y de su esposa, la Reina Sofía. Sopla 60 velas y, para tan trascendental momento, ha citado a numerosos miembros de su familia y amigos íntimos en una celebración en el Palacio de la Zarzuela. Por la hora de llegada de los asistentes, disfrutarán de una íntima y elegante velada.

Un acontecimiento que ni su hermana, la infanta Elena, ni su hijo, Pablo Urdangarin, han querido perderse. Ambos han llegado por separado. Pablo, por su parte, lo hacía de copiloto y acompañado de otro chico y de su pareja, Johanna Zott. Elena lo hacía sola al volante de su coche particular. Miguel Urdangarín, el tercero de los hijos de la anfitriona, también ha estado presente en el cumpleaños. De Irene y de Juan, que viven en el extranjero, no han trascendido fotografías, por lo que es probable que no haya podido hacer un alto en sus agendas para trasladarse a España. A quien tampoco hemos visto en el acceso ha sido a la propia homenajeada.

Durante esta jornada festiva, todos los asistentes podrán disfrutar de una selecta y bien preparada cena. Como es habitual, el festín estará cocinado por el chef de confianza de la Casa Real, Antonio Paredes. Un maestro de la cocina que está plenamente acostumbrado a servir a la realeza y a invitados ilustres que acuden al palacio. Él mismo se encargará de que el 60.° aniversario de la infanta Cristina se convierta en una experiencia gastronómica inolvidable.

La infanta Elena en un coche. (Foto: Gtres)

Siguiendo con los selectos rostros que han acudido al convite, no faltaron su madre, la Reina Sofía, ni su tía, Irene de Grecia. A la entrada de la Zarzuela hemos podido ver a la prima segunda y gran amiga de la celebrada, Cristina de Borbón-Dos Sicilias. Pese a llegar en distinto vehículo, estuvo acompañada de su esposo, Pedro López Quesada y Fernández Urrutia, amigo de la infancia de Felipe VI.

Cristina de Borbón- Dos Sicilias en un coche. (Foto: Gtres)

El regalo envenenado de su ex marido

El cambio de década de la infanta se celebra pocos días después de que Iñaki Urdangarin concediera la primera entrevista tras su paso por prisión. Contento con su nueva vida, el que fuera Duque de Palma ha hecho balance de cómo han sido sus años más duros y cómo ha conseguido remontar su estado anímico. Estudiar, leer y ponerse en forma; esas eran las actividades más recurrentes de Urdangarin en Brieva (Ávila). En la actualidad se ha «reencontrado con cosas de la sencillez» y su día a día es muy austero, rutinario y normal. «Madrugo, hago deporte, me pongo a trabajar y luego me dedico a distintas aficiones».

Iñaki Urdangarin con su hijo Pablo. (Foto: Gtres)

Habló de todo y no se dejó en el tintero ni a su actual novia, Ainhoa Armentia, ni a sus vástagos Juan, Irene, Miguel y Pablo. «Hago las labores de casa junto a mi pareja. Cuando tengo a mis hijos, pues disfruto de ellos. Es una vida ordenada», contó al periódico La Vanguardia. A pesar de que guarda una estupenda relación con los cuatro retoños fruto del matrimonio con su ex mujer, la infanta Cristina, ha confesado tener debilidad por Pablo. Un joven que ha decidido dedicarse al balonmano, igual que su padre, algo que los mantiene muy unidos.