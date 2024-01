Pablo de Grecia comienza el año con un simbólico guiño al rey Carlos III

No está siendo una Navidad como las anteriores para la Familia Real de Grecia. El príncipe Pablo afronta estas fechas por primera vez desde la muerte de su padre, el rey Constantino de Grecia y, por tanto, como jefe de la Casa Real. Aunque en el país heleno ya no hay monarquía y por eso el príncipe no lleva título de rey, Pablo sí que es legítimamente el jefe de la Casa Real y ejerce como tal en actos simbólicos o reuniones con otras monarquías.

Esta semana, el hijo mayor de los reyes Constantino y Ana María ha asistido al servicio de Año Nuevo y a la tradicional Liturgia de San Basilio el Grande, que se ha celebrado en la iglesia de San Nicolás, la Iglesia del Patriarcado Ecuménico de Atenas. Es la primera vez que el príncipe Pablo acude a este importante acto desde que tomara el relevo como jefe de la Casa Real, desde la muerte de su padre hace casi un año.

En esta ocasión, se ha visto al príncipe Pablo de Grecia solo, sin otros miembros de su familia. Vestido con un traje oscuro, camisa azul y una corbata estampada -curiosamente, de The Prince’s Trust-, la organización fundada por el rey Carlos III, el jefe de la Casa Real ya no luce el parche en el ojo que ha tenido que llevar durante unas semanas debido a un problema ocular.

Navidad en familia

La asistencia del príncipe Pablo a este servicio religioso se ha producido apenas una semana después de que haya celebrado la Navidad en familia. Coincidiendo con la Nochebuena, su esposa, la princesa Marie Chantal Miller compartió en sus redes sociales una entrañable estampa en la que aparecían ella, sus hijos, su marido y la reina Ana María de Grecia junto al príncipe Nicolás. Todos ellos han pasado juntos las fiestas, marcadas, sin lugar a dudas, por la ausencia del rey Constantino de Grecia, así como de otros miembros de la familia, incluida la Reina Sofía y la princesa Irene.

Viaje exprés a Atenas

Antes de asistir a este servicio religioso por el nuevo año, el propio príncipe Pablo compartió en las redes sociales un curioso post en el que daba las gracias al capitán de un navío tras hacer un viaje desde Bari a Patras. En la publicación, el hijo mayor de los reyes Constantino y Ana María de Grecia posaba con algunos de los miembros de la tripulación y agradecía las atenciones durante el trayecto, del que no daba más detalles. No obstante, todo apunta a que ha viajado en barco debido a su reciente desprendimiento de retina, ya que se desaconsejan los trayectos en avión para la recuperación de este tipo de cirugías.

Algunos de sus seguidores, incluida su hija, la princesa Olympia de Grecia, o su cuñada, la princesa Tatiana de Grecia, reaccionaron al post del príncipe Pablo, aplaudiendo o con diferentes emoticonos.

Por el momento, no se sabe cuánto tiempo va a permanecer el príncipe en Grecia, dado que no ha establecido aún su residencia en el país de manera definitiva. No obstante, él mismo ha declarado que su intención es pasar todo el tiempo posible en Grecia, para estar cerca de los ciudadanos, así como de su madre y de su hermano Nicolás, que residen allí.