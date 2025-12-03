Ollie Plunket, el escudero de la reina Camila que enamoró en la red se retira

En los últimos tiempos, los escuderos que trabajan con la familia real británica se han convertido en protagonistas involuntarios de la actualidad y han acaparado la atención de los fotógrafos y, sobre todo, de las redes. No tanto por el trabajo que desempeñan en actos oficiales y ceremonias de gran relevancia, sino de manera especial por su atractivo.

Es el caso del mayor Johnny Thompson, teniente coronel del 5 Batallón del Regimiento Real de Escocia, y que es ejerce como caballerizo mayor del rey Carlos III. Su figura se viralizó en 2022 por su atractivo físico durante los días de luto por la muerte de la Reina Isabel II, en los que estuvo en todo momento al lado del rey, quien le considera uno de los miembros más cercanos de su equipo.

Johnny Thompson con la Reina Isabel II. (Foto: Gtres)

Tal como confirmó hace unos días la propia reina Camila, Ollie ya no va a estar más a su lado. La esposa del monarca lo anunció durante un acto oficial de The Rifles, uno de los regimientos del Ejército británico y del que es coronel en jefe. Camila pronunció un discurso en el que quiso agradecer a Ollie su trabajo durante los últimos años, su dedicación y compromiso tanto con ella como con la institución. «Me gustaría expresar un enorme agradecimiento al mayor Ollie Plunket, quien ha sido mi fiel ayudante durante los últimos tres años. Él ha destacado en todo lo que ha hecho por mí», dijo la reina.

El joven de 31 años ha sido una de las manos derechas de la reina Camila en los últimos tres años. Ha trabajado codo con codo con su secretario privado y ha estado a su lado en todas las citas importantes a las que ha asistido. Se ha encargado de gestionar su agenda y apoyarla en compromisos oficiales. Ahora va a emprender un nuevo camino.

La reina Camila junto a Ollie Plunket en un acto. (Foto: Gtres)

¿Quién es Ollie Plunket?

Más allá de que se ha hecho famoso por ser el escudero de la reina Camila, Ollie Plunket es pariente del noveno Lord Plunkett, por lo que está muy acostumbrado a moverse entre la realeza o la aristocracia. En estos momentos está soltero y, además de su evidente atractivo, el joven es una persona muy solidaria. De hecho, antes de dedicarse a la carrera militar, estuvo recorriendo varios países en solitario para recaudar fondos para causas relacionadas con el Ejército. Una cualidad que, por cierto, comparte con el príncipe Harry, que hace años puso en marcha la Fundación Invictus Games como mecanismo de apoyo a los veteranos de conflictos bélicos.

Ollie Plunket en un acto oficial. (Foto: Gtres)

El próximo escudero de la reina

Según se ha confirmado, la reina Camila ya tiene sustituto para Ollie. En este caso se trata de Rob Treasure, comandante de pelotón del primer batallón de este regimiento. Treasure, de 29 años, también destaca por su atractivo, curiosamente. El joven estudió en la Real Academia Militar de Sandhurst, donde también se formaron el príncipe Guillermo y el príncipe Hussein de Jordania. Aunque ahora va a ocupar el puesto al lado de la reina, sigue siendo oficial en activo del Ejército. Seguro que en los próximos meses también acapara la atención de los medios y de las redes.