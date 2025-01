El motivo por el que el Rey Felipe VI está en el libro Guinness

El Rey Felipe VI se encuentra en uno de sus mejores momentos. Acaba de celebrar su décimo aniversario como jefe del Estado, la princesa Leonor está concentrada en su formación militar en el buque escuela y cuenta con una gran popularidad entre los españoles. A esto hay que añadir, además, que se ha colado en el libro Guinness de los récords debido a un tema que nada tiene que ver con su reinado, sino más bien con una cuestión genética.

Don Felipe ostenta en estos momentos el récord como el monarca más alto del mundo, gracias a su 1,97. Una altura que supera al resto de reyes de su generación, aunque le siguen de cerca otros royals. Por ejemplo, el príncipe Hans-Adam II de Liechtenstein mide 1,93 y está en segunda posición. Después también se encuentran el rey de los belgas, Felipe, o el príncipe Guillermo de Gales, ambos con 1,90 de estatura.

Los Reyes don Felipe y doña Letizia en Cádiz. (Foto: Gtres).

A pesar de que, a día de hoy, don Felipe sigue siendo el más alto, lo cierto es que el hijo mayor de los reyes de Dinamarca, el príncipe Christian, ya ha superado al monarca español. El heredero mide, a sus 19 años, 1,98, aunque no se espera que crezca más. A Christian todavía le quedan muchos años para ocupar la jefatura del Estado, de hecho, su padre lleva apenas un año como rey y es aún joven. No obstante, no cabe duda de que el heredero será uno de los más altos de su generación.

Una cuestión de familia

La altura del Rey Felipe VI siempre ha llamado mucho la atención, aunque es algo que le viene de familia. Tanto él como sus hermanas, las infantas Elena y Cristina son bastante altas y los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía también pueden presumir de una buena estatura, por encima de la media española. Además, la princesa Leonor y la infanta Sofía han heredado esta cualidad de su padre y superan ya con creces a su madre, la Reina Letizia. Sobre todo, en el caso de la hija menor de Sus Majestades, que apenas recurre a los zapatos de tacón precisamente porque tiene una estatura bastante considerable, cada vez más cerca de la de su padre.

La princesa Leonor con la Reina Letizia. (Foto: Gtres).

Como un jugador de baloncesto

Curiosamente, el físico del monarca también ha generado interés fuera de nuestras fronteras. Por ejemplo, el diario francés Le Point publicó un artículo centrado en la figura del Rey Felipe VI y en la evolución de sus 10 años de reinado. Un texto en el que incluso se incluyen referencias a su físico de jugador de baloncesto, gracias a su 1,97 de estatura.