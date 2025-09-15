Mientras los Reyes don Felipe y doña Letizia ultiman los preparativos para su viaje de Estado a Egipto, la Reina Sofía tiene por delante una semana cargada de compromisos, entre ellos, un viaje internacional a Estados Unidos. Una agenda oficial que comienza el mismo día del 53 cumpleaños de la Reina Letizia, para el que no hay previstas celebraciones oficiales.

La esposa de Felipe VI pasará esta jornada en privado, centrada en los últimos detalles de su viaje a Egipto y sin la compañía de sus hijas. Leonor está en la Academia General del Aire de San Javier en la última etapa de su formación militar, mientras que la infanta Sofía viajó la pasada semana a Lisboa para ir adaptándose a su nueva vida en Portugal. Las clases en el Forward College empiezan el día 22 de septiembre.

La Reina Letizia en un acto oficial en La Rioja. (Foto: Gtres)

La agenda de la Reina Sofía

Aunque el Rey Felipe VI también ha tenido un compromiso en esta jornada -una audiencia a los representantes diplomáticos de los países que han participado en la extinción de los incendios forestales del pasado mes de agosto-, ha sido doña Sofía la que ha contado con más carga de trabajo.

La madre del monarca se ha trasladado hasta la localidad alicantina de Elche para participar en varias citas oficiales. La Reina Sofía ha inaugurado la cumbre internacional sobre Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas organizada por la Fundación Reina Sofía y CIEN.

La Reina Sofía en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Se trata de un congreso que va a contar con la participación de investigadores de referencia mundial en enfermedades neurodegenerativas -como es el caso del Alzheimer, el Parkinson, la ELA, el Huntington y otras- y que se va a celebrar entre el 15 y el 18 de septiembre en Elche. Este evento va a acoger la celebración del Día Mundial del Alzheimer y cuenta con el pleno apoyo de la Fundación Reina Sofía y de otras organizaciones.

Para la madre del Rey Felipe VI, la investigación y el tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas es uno de los temas más importantes de su agenda y con el que está muy implicada porque le ha tocado de cerca. La madre de su prima Tatiana Radziwill, la princesa Eugenia de Grecia y Dinamarca, falleció a los 79 años en Ginebra a consecuencia del Alzheimer.

La princesa Leonor, la Reina Letizia, doña Sofía y la infanta Sofía juntas. (Foto: Gtres)

Además de participar en la primera jornada de este congreso, en el que se van a exponer las últimas novedades en tratamiento e investigación, doña Sofía también va a presidir por la noche un concierto en la Basílica de Santa María. Un recital en el que van a actuar la Capella y Escolanía del Misterio de Elche con motivo de la celebración de este congreso. La Capella y la Escolanía son dos pilares fundamentales en la representación del Misterio de Elche, una joya del patrimonio cultural español declarada Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.