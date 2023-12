Meghan Markle y el príncipe Enrique cambian Reino Unido por Costa Rica

Mientras que la Familia Real ya está preparada para celebrar la Navidad en Sandringham, los duques de Sussex han disfrutado de una escapada mucho más caribeña. En las últimas semanas se había especulado con la posibilidad de que el príncipe Enrique y Meghan Markle acercaran posturas con los Windsor por las fiestas y que, incluso, pudieran viajar a Reino Unido y unirse a las celebraciones en la finca de Sandringham. Sin embargo, no va a ser así. No obstante, los que sí van a acompañar al rey Carlos III, su esposa y otros miembros de la Familia Real son los hijos y los nietos de la reina Camila, a los que el monarca ha decidido invitar por primera vez, para que se sientan parte de la familia.

Meghan Markle y el príncipe Enrique juntos. / Gtres

Aunque algunos medios aseguran que al rey Carlos III sí que le gustaría acercar posturas con su hijo menor, lo cierto es que Enrique y Meghan no solo no han viajado a Reino Unido, sino que se les ha visto a miles de kilómetros. La pareja ha aprovechado antes de Navidad para escaparse a Costa Rica, donde han pasado prácticamente desapercibidos. No obstante, al final una web de información los ha localizado y ha publicado unas imágenes del matrimonio y sus hijos.

Unas fotografías que, más allá de mostrar la escapada de la pareja, permiten ver cómo están creciendo sus hijos, a los que apenas muestran. De hecho, ni siquiera en su felicitación navideña de este año aparecen los pequeños príncipes Archie y Lilibet, lo que deja claro que el matrimonio prefiere mantener un perfil discreto con respecto a sus hijos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Christy Marín ® (@protocolochristymarin)

Tal como han confirmado fuentes locales, la familia ha estado en las zonas turísticas de Zapotal, Nandayure y Guanacaste. En las imágenes se les puede ver vestidos de manera veraniega y montados en un carrito de golf. La princesa Lilibet va en brazos de su madre, mientras que Archie va con su padre. A diferencia de otras ocasiones, esta vez, los duques de Sussex han preferido mantener un perfil más discreto y en lugar de alojarse en un hotel de lujo se han quedado en una casa. Sin embargo, debido a la cantidad de escoltas y los vehículos que les acompañaban, su presencia no pasó desapercibida.

Meghan Markle y el príncipe Enrique juntos. / Gtres

Vuelta a casa por Navidad

Aunque ha sido ahora cuando han trascendido los detalles de este viaje, lo cierto es que el matrimonio ya no se encuentra en Costa Rica, sino que ha regresado a California. Todo apunta a que los duques de Sussex pasarán la Navidad en su casa de Montecito, probablemente, acompañados de la madre de Meghan Markle, Doria Ragland, uno de los mayores apoyos de la pareja.

Lo que no se sabe es si, de cara al próximo año, el príncipe Enrique conseguirá acercar posturas con su padre, el rey Carlos III y si la situación de la familia recuperará cierta normalidad después de una etapa de muchas tensiones y desencuentros.