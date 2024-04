Máxima de Holanda y la reina Camila: unidas por un curioso gusto

Una buena forma de conocer a las reinas es estudiar su joyero. Gracias a esta investigación este portal ha descubierto que la reina Camila tiene algo en común con Máxima de Holanda: las dos adoran los broches, en concreto los que tienen forma de insecto. Abejas, libélulas e incluso gambas que sirven de fuente de inspiración para los artistas que tienen como objetivo conquistar a la realeza.

Por todos es conocido la pasión de la reina Camila, mujer de Carlos III de Inglaterra, por las joyas. Tiene una de las colecciones más importantes de la realeza y el pasado martes 27 de marzo mostró una pieza que no ha dejado indiferente a nadie. Ha dado este paso justo después de que Máxima de Holanda apareciera en un acto con un broche en forma de araña. Dicho gesto demuestra que ambas reinas están unidas por el mismo gusto estético, aunque no son las únicas.

La Reina Camila, durante una visita a Shropshire. / Gtres

Doña Letizia también está al tanto de las últimas tendencias, de hecho su estilo ha cruzado fronteras y se ha convertido en una de las mujeres más elegantes de Europa. En 2018 lució unos pendientes que a simple vista parecían tener forma de C, pero si te acercabas se descubría el verdadero diseño: realmente eran unas gamas doradas. Estas joyas pertenecen a una firma mallorquina, Helena Nicolau, y todavía pueden adquirirse en la web de la marca por 190 euros.

La pasión de Máxima de Holanda: diseño y exclusividad

Máxima de Holanda, con su broche de araña. / Gtres

La Reina Letizia no es la única royal que hace apuestas arriesgadas. Máxima de Holanda suele mostrar unos looks muy acertados que llaman la atención de los especialistas en moda, sobre todo por los pequeño detalles. El 26 de marzo de este mismo año, la reina de los Países Bajos participó en un encuentro sobre salud mental en los jóvenes y el lanzamiento de la herramienta de apoyo MIND Us en La Haya.

La presencia de Máxima suele llamar la atención, pero en esta ocasión ha superado las expectativas. Para crear su look recuperó una chaqueta gris de Natan que tiene desde 2010, pero le dio un toque distinto al adornarla con un gran broche en forma de araña. Esta última joya adquirió en 2015 y únicamente se la ha puesto en ocasiones especiales.

Máxima de Holanda, en Bogotá. / Gtres

La mujer de Guillermo de Holanda ha repetido la misma estrategia que llevó a cabo en febrero. Hizo un viaje oficial a Bogotá y en una de sus reuniones mostró un broche en forma de mariposa. Acompañó este diseño tan original con un traje de chaqueta compuesto por dos piezas.

La reina de Inglaterra usa su broche más especial

Los estilismos de Isabel III siempre han llamado mucho la atención: colores fuertes, joyas, sombreros y otros complementos que sorprendían a los expertos en moda. La reina Camila ha decidido seguir esta tradición y ha hecho una visita a un mercado de granjeros de Shrewsbury con un look muy especial.

La mujer del rey Carlos ha optado por un estilismo cómodo, de hecho llevaba unas botas negras de Russell & Bromley. Para combatir las condiciones meteorológicas llevaba un abrigo cámel de corte clásico, pero le ha dado un toque con dos joyas que se ha colgado en el pecho: una abeja y una mosca.

Los ‘insectos joya’ están cada vez más presentes entre los looks de las reinas. En general los broches es un complemento recurrente por eso es tan habitual verlos en la ropa de Camila. De hecho es una costumbre que también ha puesto en práctica Kate Middleton, futura reina de Inglaterra