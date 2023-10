Guía práctica para no perderse en la gran boda royal que se celebra en Portugal

El último rey de Portugal fue Manuel III, quien dejó el trono en 1910 y desde entonces la monarquía pasó a mejor vida en el país vecino. Por eso es tan importante lo que ha sucedido este fin de semana. La expectación es máxima, pues se celebra la primera boda real en casi 30 años. Los novios han estado muchos meses preparando el evento con un gran entusiasmo. Pero, ¿quién se casa y por qué hay tanto interés? La protagonista de momento se llama María Francisca, hija del duque de Braganza. El nombre de este último es Duarte Pío, tiene 78 años y continúa siendo el eterno heredero debido a las circunstancias sociales de Portugal.

La infanta María Francisca se casa con Duarte de Sousa Araújo, un conocido abogado que cuenta con muy buena fama en su profesión. Eso sin contar el papel que ocupa en la crónica social, pues es nieto de un reputado arquitecto. María y Duarte, los novios, llevan inmersos en este proyecto tan personal desde el pasado mes de diciembre, cuando anunciaron que iban a celebrar una boda royal por todo lo alto. Los duques de Braganza confirmaron su compromiso a través de un comunicado que emitieron desde la isla de Timor Oriental, una localización muy especial para la familia.

Este enlace matrimonial es importante por muchos motivos y ha generado bastante expectación porque en un primer momento era un auténtico secreto. Los detalles han ido trascendiendo poco a poco, pero lo que todo el mundo tenía claro es que el evento tendría lugar en el famoso palacio nacional de Mafra, situado al noroeste de Lisboa. Un lugar emblemático para la familia de la infanta María Francisca.

1.200 invitados y unas normas estrictas

A pesar de que en Portugal no hay una monarquía, esta boda se celebrará siguiendo unas normas tan estrictas como las que existen en cualquier Familia Real. La boda tendrá lugar a las 15:00 horas y se llevará a cabo siguiendo un estricto protocolo. Todo está estudiado, medido y diseñado al más mínimo detalle. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el número de invitados: habrá 1.200, entre los que se encuentran personalidades destacadas, incluyendo miembros de otras Casas Reales.

La infanta María Francisca es la única hija de Duarte Pío, por eso el evento es tan especial para la familia. De momento no han trascendido demasiados datos, pero se sabe que la novia lucirá dos vestidos diferentes que han sido creados exclusivamente para ella. La autora de estas creaciones es la diseñadora Luzia do Nascimento. Un dato que no ah dejado indiferente a nadie es que María Francisca de Portugal llevará una tiara de diamantes de la reina Amélie. La colección de joyas que exhibirá no queda ahí: también usará unos pendientes de diamantes de su madre y una pulsera de su abuela.

Las palabras de la infanta María Francisca antes de la boda

La hija del duque de Braganza dio unas declaraciones antes de su boda en la revista ¡HOLA! y reconoció que estaba muy orgullosa del reconocimiento que había tenido la noticia. “Todos han sido muy amables y un gran apoyo. Siempre he sido muy discreta, por lo que me resulta extraño tener este tipo de atención. Sin embargo, es muy agradable sentir que tenemos el apoyo y el cariño de todos los portugueses”, comentó al respecto.

Cuando le preguntaron por la asistencia del Rey Felipe, la Reina Letizia, Juan Carlos I o doña Sofía respondió: “En cuanto a la Familia Real española, sería una invitación de mis padres, por lo que es algo que todavía no puedo confirmar”.