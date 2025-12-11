Este año, los actos de entrega de los Premios Nobel han estado marcados por la entrega del galardón a María Corina Machado. Aunque suele ser la ceremonia de Estocolmo la que más interés genera por el protocolo de vestimenta y las joyas que lucen las mujeres de la familia real, el estreno de la princesa Ingrid en el acto en el Ayuntamiento de Oslo, la delicada situación de Mette-Marit y la emoción por la llegada de la opositora venezolana a la capital noruega han hecho que el acto en Suecia quede un poco en un segundo plano.

Pocas horas después de que la hija de María Corina recogiera el galardón en su nombre y pronunciara su emotivo discurso, Estocolmo se vistió de gala para una nueva edición de estos prestigiosos premios, probablemente los más importantes del mundo. La princesa Victoria volvió a ser una de las grandes protagonistas, acompañando a los reyes Carlos Gustavo y Silvia y con la presencia de su hermana Magdalena, que hace ya más de un año regresó de manera definitiva a Suecia con su familia.

La gran ausente, la princesa Sofía, que se ha visto en las últimas horas salpicada por el escándalo de Epstein, ya que se ha confirmado que mantuvo algunas reuniones con el magnate. Por primera vez desde su boda, el príncipe Carlos Felipe acudió solo. La casa real ha asegurado que el motivo de su ausencia es la conciliación.

Ingrid Alexandra de Noruega en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Un vestido vintage y joyas históricas

La ceremonia de entrega de los premios ha vuelto a convertirse en una pasarela de estilo en la que las damas de la realeza han derrochado elegancia y en la que las joyas históricas de los Bernadotte han brillado con luz propia. En esta velada tanto la reina como sus hijas siempre aprovechan para sacar de sus estuches algunas de las piezas más importantes del joyero. Ninguna de ellas defrauda nunca.

La princesa Victoria ha sorprendido al volver a recurrir al fondo de armario de su madre, algo que hace de manera habitual. En esta ocasión, la heredera la elegido un precioso diseño en color gris perla con escote asimétrico que llevó la reina en 1994, en la misma ceremonia. Se trata de una pieza de estilo 3D de Jacques Zehnder con falda de vuelo. Como joyas, Victoria ha recurrido a la tiara fringe de diamantes, una de sus favoritas.

La princesa Victoria en la entrega de los Premios Nobel. (Foto: Gtres)

La princesa Magdalena ha sido una de las más elegantes de la noche. La hermana superior y ha vuelto a llevar la tiara de aguamarinas. Una pieza que se asocia mucho a la princesa, ya que es ella la que más la ha lucido a lo largo de los años.

Esta pieza fue un regalo de Gustavo Adolfo a su prometida, Margarita de Connaught en 1905. Tras la repentina muerte de la princesa, sus joyas se repartieron entre sus sucesores. La tiara llegó a la hermana mayor del actual rey Carlos Gustavo. No está claro si el monarca se la compró o qué pasó con ella, pero lo que sí se sabe es que ahora forma parte del joyero real y que es Magdalena la que más la ha llevado.

La princesa Magdalena en los Premios Nobel. (Foto: Gtres)

En cuanto a la reina, Silvia de Suecia ha lucido un vestido de la firma Georg et Arend en color amarillo y con pedrería de colores en la parte superior. Como joyas, la reina ha elegido la tiara de las nueve puntas, una de las más importantes del joyero sueco.

Música con sabor español

Durante la ceremonia en el Ayuntamiento en Oslo, el cantante venezolano Danny Ocean fue el encargado de interpretar varios temas en honor de la galardonada. Sin embargo, las canciones de este artista no han sido el único toque latino que ha marcado la entrega de los premios. En el caso de Suecia, en el concierto previo que se celebró días antes de la entrega de los premios, la violinista María Dueñas fue la encargada de interpretar unas piezas ante los reyes, que quedaron absolutamente encantados con la actuación.