Sofía de Suecia en el punto de mira tras salir a la luz sus encuentros con Jeffrey Epstein

La princesa Sofía de Suecia ha sido la última royal que se ha visto salpicada por el caso Epstein. Después de la caída en desgracia de Andrés Mountbatten-Windsor y de su ex mujer, Sarah Ferguson, ahora ha sido la esposa del príncipe Carlos Felipe de Suecia la que está en el punto de mira por unos encuentros que mantuvo con el empresario en el pasado, mucho antes de convertirse en miembro de la familia real sueca.

Hace unos días se publicaron en Estados Unidos las primeras imágenes de la mansión que Jeffrey Epstein tenía en la isla de Little Saint James. Un islote ubicado en el conjunto de las Islas Vírgenes, en el Caribe, que fue propiedad del empresario. El acceso a la isla solamente podía hacerse por mar o por aire, por lo que tanto entrar como salir de ella de manera discreta era imposible.

La princesa Sofía de Suecia en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Coincidiendo con estos nuevos detalles sobre el caso Epstein, un medio noruego ha revelado que la nuera de los reyes Carlos Gustavo y Silvia se reunió varias veces con el magnate. Fue durante la época en la que la princesa intentaba hacerse un hueco en el mundo de la interpretación. Sofía viajó a Nueva York en 2005 para probar suerte y coincidió con Epstein gracias a su relación con la financiera sueca Barbro Ehnbom, que ejerció como una especie de mentora para la princesa.

Según los documentos que se han publicado, la financiera-conocida por su implicación en delitos de tráfico sexual- mostró fotografías al empresario y le dijo que podía ser interesante que la conociera. Es más, Epstein incluso se ofreció a pagarle clases de interpretación y realizó una serie de donaciones a la red de la financiera a través de sus fundaciones. Una información que consta en los registros judiciales.

Los príncipes Carlos Felipe y Sofía juntos. (Foto: Gtres)

La princesa estuvo varios años en la Gran Manzana después de haber participado en un reality en la televisión sueca y en diversas campañas publicitarias, algunas incluso como modelo de lencería. En 2009 empezó su relación con el hermano menor de la princesa Victoria. Un romance marcado por la controversia y las críticas al pasado de la novia. La boda se celebró en 2015 y, curiosamente, a Barbro Ehnbom se la invitó a las celebraciones en Estocolmo.

La reacción de la casa real

La casa real ha confirmado que las reuniones entre la esposa del príncipe Carlos Felipe y Epstein se produjeron, pero han dejado claro que Sofía nunca estuvo en la isla de la que ahora se han publicado las imágenes. Además, han recalcado que la princesa no mantuvo contacto de manera recurrente con Epstein. Sofía, por el momento, guarda silencio. Es más, ni siquiera asistió a la entrega de los Premios Nobel en Estocolmo, probablemente para evitar que el foco se pusiera en ella.

Tampoco han hecho declaraciones sobre el tema ni los reyes ni nadie del entorno directo de la familia real, más allá de las informaciones oficiales transmitidas por el departamento de comunicación.