Letizia reinventa el look básico que tú también tienes en tu armario

Cierre de una semana especialmente intensa para la reina Letizia. La esposa de Felipe VI ha puesto el broche de oro a las actividades previstas para estos días asistiendo a la presentación del Informe del “Grupo de trabajo sobre el papel de la mujer en la internacionalización de la economía española”. Un acto que se ha celebrado en Madrid, en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

En torno a las 12:00 del mediodía, doña Letizia llegaba al ministerio, donde ha sido recibida por Irene Montero y Reyes Maroto. Después de que el pasado lunes se produjera un pequeño malentendido en términos de protocolo en el acto homenaje a Clara Campoamor, esta vez todo se ha desarrollado en orden.

Para esta cita, la Reina ha apostado por recuperar de su fondo de armario un vestido en denim de Hugo Boss, de largo midi y corte camisero. Una prenda muy versátil a la que ha recurrido en numerosas ocasiones. Un diseño que conecta directamente con Meghan Markle y que además, durante un tiempo fue una de sus tendencias predilectas, ya que también tiene otro vestido similar de Carolina Herrera en manga corta y de estilo más fluido. Le ha dado un aire nuevo gracias al cinturón beis por el que se ha decantado y los salones de tacón a tono de la firma Lodi. No se le ha visto con bolso en esta ocasión. Como joyas, ha apostado por unos coloridos pendientes de turmalinas y su inseparable sortija dorada de Karen Hallam. En cuanto al look beauty, en esa ocasión ha preferido dejarse en cabello suelto con la raya al medio y un ligero volumen, que, sin embargo, no le molestaba con la mascarilla.

La Reina asiste al acto de presentación del Informe del “Grupo de trabajo sobre el papel de la mujer en la internacionalización de la economía española”. https://t.co/v12K79uCBa pic.twitter.com/Yosanj4ahp — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) April 16, 2021



El Grupo de Trabajo de “Mujer e Internacionalización” está formado por representantes de las administraciones como instituciones de la universidad y del sector empresarial, con el fin de identificar los problemas y encontrar soluciones conjuntas. Se trata de una iniciativa que nació en 2019, en el marco del II Plan de Acción de Apoyo a la Internacionalización y dentro de la Estrategia de Internacionalización de la Economía Española 2017-2027. En estos dos años se ha podido avanzar en proyectos para incorporar mayor participación de las mujeres en la actividad internacional a través de varias mesas de trabajo: estadísticas y análisis de datos para evaluar el impacto de los Acuerdos Comerciales; visibilidad, formación, instrumentos de financiación y de apoyo; contratación pública y contratación privada

Será a lo largo del día cuando conozcamos las actividades previstas para los Reyes de cara a la próxima semana. Por su parte, el rey Felipe tiene previsto viajar a Sevilla mañana para presidir la final del Campeonato de España «Copa de Su Majestad el Rey» de fútbol, que enfrentará al Athletic Club y al Fútbol Club Barcelona.