Hace algunos años, en una visita a Segovia, doña Letizia se declaró completamente abstemia: “Yo, como no bebo, me la acerco solo a los labios. Y me critican porque dicen que no bebo. Pero es que yo no bebo nada de vino”, aseguró entonces la Reina. Unas afirmaciones gracias a las cuales se encontró por fin una explicación a por qué la esposa de Felipe VI nunca bebía en los brindis en los que participaba. Sin embargo, con el paso del tiempo ha pasado de mojarse los labios a ni siquiera acercarse la copa.

Una realidad que se hizo muy evidente durante el reciente viaje de Estado de los Reyes a Andorra, durante el cual, Sus Majestades disfrutaron de una cena con los copríncipes del pequeño país. Una velada en la que se celebraron dos brindis y en ninguno de ellos hizo además de acercarse la copa a los labios. Es más, incluso prefirió permanecer con la mascarilla puesta.

Algo que no ha ocurrido en la visita del presidente de Corea y su esposa a Madrid. Moon Jae-In y Kim Jung-Sook llegaban a la capital en la tarde del martes y horas después, Sus Majestades les agasajaban con una cena de Estado en el Palacio Real. Una velada adaptada a las circunstancias de la nueva normalidad en la que se han respetado las medidas de seguridad y se ha cambiado la gran mesa del comedor por mesas redondas para mantener un aforo limitado.

Como en cualquier celebración de estas características, no han faltado los brindis, tanto propuestos por don Felipe como por el mandatario y ha sido gracias a esto que hemos podido comprobar un ‘cambio’ en doña Letizia. A diferencia de recientes ocasiones, esta vez, la esposa de Felipe VI sí que se ha acercado la copa a los labios, es más, incluso parece que se los ha llegado a mojar, al menos durante el brindis propuesto por el presidente coreano.

Una cuestión que ha vuelto a generar debate en torno a las costumbres de la Reina en torno a lo que tenga que ver con el alcohol. Han sido muchas las ocasiones en las que doña Letizia ha evitado beber. Por ejemplo, en el año 2013, en el brindis en el Día de la Hispanidad, mientras don Felipe, la reina Sofía y la infanta Elena bebían de sus copas, Letizia prefirió no hacerlo. En aquel momento, se especuló con la posibilidad de que estuviera embarazada.

También en 2017, en un viaje a Japón, la Reina no se acercó la copa a los labios en toda la cena que los emperadores ofrecieron en honor de Sus Majestades. De similar manera ocurrió en 2018 en la cena de gala por el presidente de China en Madrid. Aunque no suele beber vino o similares, sí que se la ha visto en varias ocasiones disfrutando de un culín de sidra, como en la visita al Pueblo Ejemplar de Poreñu en 2017 y se sabe que ha probado la cerveza ecológica del restaurante Mamá Campo en Madrid.

Una cuestión cultural

Curiosamente, según un estudio de Euromonitor International, los surcoreanos son una de las poblaciones que más consume alcohol. Beber alcohol en Corea del Sur es considerado un importante ritual dentro de la sociedad. La bebida en Corea del Sur es un estilo de vida y una norma social, ya que está ligada a la creación de alianzas comerciales, obtención de algún ascenso o simplemente demostrar afecto o satisfacción en el ámbito laboral. Por eso las reuniones con compañeros de trabajo fuera del horario laboral adquieren tanta importancia.