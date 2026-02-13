Leonor y Sofía, sin sueldo: su situación dentro del presupuesto congelado de la de Casa Real

Un año más y, en consonancia con la política de transparencia que inició el Rey Felipe en 2014, la Casa Real ha publicado la información relativa a la retribución que van a recibir los miembros de la institución, así como los altos cargos que trabajan en la Zarzuela. Unos sueldos que han experimentado una ligera subida, de un 1,5%, al igual que ha ocurrido con el resto de los funcionarios del país.

Según se ha confirmado, el monarca va a recibir un total de 290.000 euros, mientras que la retribución de la Reina Letizia va a ser de 160.000 euros. Estas cifras aparecen detalladas en los presupuestos que ha publicado la Casa Real para este año que acaba de empezar e incluyen también a la Reina Sofía, que sigue siendo miembro en activo de la institución. La madre del Rey Felipe VI compagina sus actividades como presidenta de la Fundación Reina Sofía con sus compromisos representando a la Corona. Doña Sofía sigue siendo un pilar fundamental para la monarquía, sobre todo hasta que la princesa Leonor y la infanta Sofía estén plenamente integradas en el día a día. En total, doña Sofía va a recibir 131.000 euros por su labor de representación.

La Reina Letizia y el Rey Felipe en un acto oficial en Madrid. (Foto: Gtres)

Leonor y Sofía, sin retribución

Aunque la princesa Leonor tiene ya 20 años y la infanta Sofía cumplió el pasado año la mayoría de edad, de momento no se contempla que reciban ningún tipo de retribución por los compromisos en los que participa. Las dos hermanas siguen centradas en su formación, Leonor en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier y Sofía en el Forward College de Lisboa.

Las dos forman parte de la Familia Real y suelen participar en actos oficiales de manera recurrente. En el caso de la heredera tiene incluso una agenda en solitario muy definida, a la que se le suman los actos en los que está acompañada o acompaña a los Reyes. Sofía también ha participado ya al menos en dos compromisos sola, pero a ella todavía no la hemos escuchado pronunciando ningún discurso.

La princesa Leonor y la infanta Sofía durante el funeral de Irene de Grecia. (Foto: Gtres)

Sin embargo, debido a que la prioridad de los Reyes en estos momentos es la formación de sus hijas, por ahora ninguna tiene secretaría propia, sino que están asesoradas por el personal que trabaja para Sus Majestades. Se espera que en el futuro esto cambie, sobre todo, para la princesa de Asturias, que será la que esté obligada representar a la institución. La infanta puede decidir si prefiere llevar una carrera profesional en solitario, aunque es poco probable que escoja este camino.

Subidas de sueldo

Como ya hemos comentado, las asignaciones de los tres miembros principales de la Familia Real se han visto incrementada en un 1,5% con respecto al pasado año. De la misma manera, a los altos cargos que trabajan en la Zarzuela también se les ha aplicado esta subida. Entre ellos se encuentra el jefe de la Casa Real, Camilo Villarino o Marta Carazo, la nueva mano derecha de la Reina. Este año, debido a los cambios en el equipo de Zarzuela, aparecen detalladas en el informe las retribuciones que recibieron tanto María Ocaña como Jordi Gutiérrez, así como las de Marta Carazo y Rosa Lerchundi, que se incorporaron en el mes de septiembre.

La Familia Real en un acto en Valdesoto. (Foto: Gtres)

Presupuesto congelado

La asignación total destinada a la Casa del Rey sigue siendo de poco más de ocho millones de euros. Aunque los salarios del personal se hayan incrementado, el monarca no cuenta con más fondos debido a que los presupuestos siguen congelados. La partida más abultada es precisamente la de los salarios, que incluye tanto los de la Familia Real como los altos cargos, funcionarios y personal laboral. No obstante, hay algunos sueldos que los abonan directamente los ministerios de los que procede el personal. Es el caso de militares, policías o guardias civiles.