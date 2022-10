Las nuevas generaciones de royals pisan fuerte, no solo en términos institucionales, sino también en lo que respecta al estilo. Hasta ahora, solíamos comparar a reinas y princesas entre sí, dado que, además, no era extraño que coincidieran en elecciones de estilo con prendas similares o idénticas. Sin embargo, ahora cada vez es más frecuente que las princesas se cuelen en los armarios de sus madres, pero de manera ocasional, también ocurre que son las madres las que optan por pedir prestada ropa a sus hijas.

Esto es algo que hemos visto al menos en dos ocasiones en las últimas semanas en España, entre la Reina Letizia y la Princesa Leonor. La esposa de Felipe VI lucía en un acto oficial un diseño camisero de corte midi en estampado bohemio de la firma Dándara que su hija había llevado poco antes en una salida privada. No solo eso, también en otro acto, en este caso junto al Rey, doña Letizia apostaba por una blusa de corte romántico en blanco de &Other Stories que Leonor había lucido en un acto en solitario, en uno de sus viajes a España con motivo de sus vacaciones. En ambos casos, no se sabe si las prendas en cuestión son del armario de la Reina o de su hija, pero lo cierto es que fue la heredera la primera en llevarlas. Lo que sí queda claro es que comparten vestidor y talla.

Ahora ha sido la princesa Mette Marit de Noruega la que ha coincido en estilo con doña Letizia y su hija mayor. La esposa del príncipe Haakon ha reaparecido en un acto oficial y lo ha hecho llevando precisamente la misma blusa blanca con bordados que guardan en su armario la Reina o la Princesa de Asturias. En el caso de la nuera del Rey Harald, cuya agenda está condicionada por la enfermedad pulmonar crónica que padece, ha lucido la prenda combinada con unos pantalones de vestir en color azul marino, en un acto en Skaugum, en el que se ha reunido con la secretaria general de Médicos sin Fronteras, Lindis Hurum, dado que la esposa del príncipe Haakon es patrocinadora de la campaña de este 2022 de la organización.

No es ni mucho menos que una prenda se vuelve viral entre royals, aunque no es habitual, por ahora, que afecte a la Princesa Leonor. Por ejemplo, la Reina Letizia tiene varias prendas que ‘comparte’ con otras royals. Es el caso de la falda de cuero de Hugo Boss que también tiene Meghan Markle, la falda celeste de la firma alemana que ha conquistado a las nórdicas o el vestido de gala rojo de Stella McCartney que llevó en el pasado Carolina de Mónaco. Mención aparte los modelos de firmas como Massimo Dutti o Zara, que han unido en estilo a la Reina con Máxima de Holanda o Kate Middleton.